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今日 16:03 即巿股評 港股直擊

【短線出招】恒指拋物線SAR反向轉好

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很多人認為美股處熊一，港股處熊三，恒指究竟見底未？攪到頭都爆，其實呢類都只係競猜遊戲，太過執著對操作沒好處。疫情對經濟的衝擊程度，直接影響企業盈利，以及估值下修情況，但歐美疫情何時見頂沒有水晶球，現在似乎意大利情況稍為「好轉」少少，值得多加觀察。

下午兩點半前恒指曾升過千點，高見22753，距離上面嘅10天線阻力(約23100)仲有347點，拋物線轉向指標(SAR)今日終於出現反手做好訊號，係2月24日以來首次，短期做淡要諗清楚，呢個指標今次捕捉約4400點跌幅，認為厲害！港股可能反彈至4月，可上望24500，之後5窮月要小心，至於6月本港因素又開始複雜。沒有人是先知，股市估市係正常，但我會借助系統幫手，特別係主要指數的周線無基準輪動圖仍在最弱的「落後」方格，未有跡象進入「改善」方格前，都要做好防守。

騰訊(00700)噚日出轉弱紅燈，不過負面能量只有三格，唔算好差，今日及時彈升5%，周線輪動圖在「轉差」方格，屬於Watch list，可視為整固格局，仍有機會以順字針拗番上「領先」方格，過往的頤海(01579)便是最好例子。未到最惡劣的「落後」方格之前，宜先觀望。

很多散戶都想短炒獲利追回前失，但小心熊市反彈陷阱處處，汽車股今日勁彈，但睇番近日走勢認真慘不忍睹，短期弱勢股反彈可以參考14天RSI，若回升至中軸50附近，可以考慮減磅。

羅崇博 (杜比)

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