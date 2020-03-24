港股直擊 即巿股評

湖北省對外逐步解封，基地位於湖北省武漢的東風集團(00489)現價升13%報5.01元，成交約9700萬元。該股上日低見4.38元，創逾十年新低。

武漢自1月23日實施「封城」，至今已經兩個月。當局午間發布通告，明天(25日)零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂可憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。而從４月８日零時起，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，並恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。

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