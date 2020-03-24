即巿股評 港股直擊

美國聯儲局繼續開水喉，表示推無上限QE，呢鋪終於令到侵侵滿意，口痕友話可能侵侵不斷疲勞轟炸鮑爺，為咗塞住佢把口，就接二連三放水，今次一鑊過不設上限買債，免得侵侵又煩鬼住晒。不過隔晚美股都無因為聯儲局嘅大刀闊斧放水而大升，反而三大指數再跌，要去到今早喺亞洲時段先有得反彈，暫時道指跟標指期貨齊齊升逾3%。

除咗聯儲局放水，人參國亦宣布推出100萬億韓圜救市措施，並設立規模20萬億韓圜債券穩定基金，及10.7萬億韓圜股票支持基金。日本央行亦跟聯儲局達成893億美元貨幣互換便利協議。另一方面，菲律賓央行下調銀行準備金率200個基點，並於3月30日生效。各大央行齊齊出手，亞太區股市今早就顯著反彈，港股噚日跌逾千點後，今日終於識反彈。

恒指高開801點，早段升幅曾收窄至687點，見過半日低位22383點，其後升幅再度拉闊，最多升978點，見半日高位22674點，其後回順。恒指中午報收22468點，升772點；國指報收9097點，升346點。

繼煤氣(00003)派送由10送1紅股縮水至20送1紅股後，恒地(00012)索性暫停派送，噚日股價跌逾5%後，今日再跌1.8%，成為唯一逆市下跌藍籌股。其他藍籌股全日上升，至勁係已派成績表嘅聯通(00762)，去年賺一成一兼增加派息，半日升逾一成，藍籌之中表現冧巴溫。

騰訊(00700)半日升逾3%，話咗新經濟股彈起上嚟都快啲，暫時股價只要守得住350元，股價仍有條件向上挑戰370至375元。至於大笨象(00005)半日反彈1.2%，不過之前累計跌咗咁多，呢吓反彈完全無力。雖然呢期港股表現疲弱，但成交仍然暢旺，港交所(00388)係就係少咗好多IPO生意，但日均成交維持倒，港交所未算太差，股價半日反彈4.7%，留意反彈阻力約227元，支持位喺210元應該守得住。

聯儲局宣布啟動無限QE，金價反彈逾5%，重上1567美元，更成為史上最大升幅。更有報道指黃金產量陷入困境，及採礦業放緩，預期金價將進一步上升，短期更有機會升至1700美元，甚至暴升創正史新高。其實阿Man一直睇好今年金價表現，只要金價一直守住1450美元，金價仍未轉弱。

講番個市暫時短期見底睇法不變，不過反彈只能一步一步向上推進，短期市況波動情況未改，估計喺下周期指結算前港股大致喺21500至23000點之間上落，當然目前大市已重上22000，只要企穩22500，下一目標當然係22800至23000。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)