港股直擊 即巿股評

聯儲局宣布無限量化寬鬆(QE)，變相推低美滙指數，加上亞洲多國再出手救市，亞洲主要貨幣喘穩，連帶亞洲股市造好，恒指今早也趁勢反彈，一度彈近千點，但仍受制22700。

港股跟隨日韓股市高開，恒指開報22497，升801點，早段升幅曾縮至687點，低見22383，然後有買盤吸納，推動大市升幅擴至978點，高見22674，但22700阻力大，大市升勢放緩，中午升近800點收市。恒指中午收造22468，升772點或3.56%；國指中午收造9097，升346點或3.96%，大市成交718.8億元。

亞洲區內股市反彈，台灣現漲4.8%；韓國飆5.2%；新加坡揚3.1%；上證半日也升1.5%。

道指期貨最新造19070，反彈573點或3.1%，標指及納指分別漲3.2%和2.8%。

韓國宣布推出100萬億韓圜措施，同時設立規模20萬億韓圜債券穩定基金。另設立規模10.7萬億韓圜股票支持基金。

此外，日本央行表示，與聯儲局達成893億美元貨幣互換便利協議。另一方面，菲律賓央行下調銀行準備金率200個基點，並於3月30日生效。

聯儲局昨晚開市前再度緊急出招，宣布無限量化寬鬆(QE)，不設限額購入國債和按揭抵押債，並制定計劃確保資金能夠流入企業、個人及各州市政府手中。

騰訊(00700)漲3.4%；滙控(00005)升1.2%；友邦(01299)揚3.7%；建行(00939)漲3.9%；港交所(00388)升4.7%；聯通(00762)去年多賺一成一，派息增加，半日大升11.8%，為升幅最大藍籌；中移動(00941)飆6.2%；恒地(00012)停派十送一紅股，半日再跌1.8%，暫錄五連跌，也是唯一下跌藍籌。

焦點板塊

金礦股：美國推無限量化QE，隔晚金價應聲彈升5.6%，金礦股應聲炒上，昨日急插近一成四的招金(01818)半日抽升15.3%；山東黃金(01787)亦急升11.5%；中國黃金國際(02099)彈升12%；紫金(02899)急揚8.6%；SPDR金(02840)彈升5.7%；金價抽升，連帶白銀亦炒上，對銀價敏感的中國白銀(00815)也飆9.6%。

汽車股：內地有報道指，多部門正在醞釀更多支持政策，加快推動綠色智能消費，其中汽車、家電以及電子產品等領域利好有望率先落地，汽車股走高。吉利(00175)昨日再低見10元，半日急彈6.5%；華晨(01114)昨日急跌一成創逾一年低，中午勁彈10.1%；長汽(02333)升6.2%；東風(00489)急揚6.3%；廣汽(02238)漲2.7%；比亞迪(01211)升3.1%；北汽(01958)升3.1%。

體育用品股：東京奧運將推遲舉行，但體育用品股亦跟大市造好。安踏(02020)中午公布去年多賺三成，中午升5.3%；李寧(02331)飆6.4%；滔搏(06110)抽升7.4%；特步(01368)抽高5.1%；裕元(00551)升3.4%。

焦點股份

中國建材(03323)：去年多賺三成八，派末期股息每股35分人民幣，半日飆6.5%，暫錄三連升，成交有3.6億元。

青啤(00168)：發布A股限制性股票激勵計劃公告，宣布擬向激勵對象授予1350萬股限制性股票，佔公司總股本約1%，半日爆升14.3%，其A股(600600.SH)升停。