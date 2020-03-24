即巿股評 港股直擊

早晨咁多位，昨晚收到好多朋友whatsapp，甚至越洋whatsapp call嘅慰問，只係想講多謝大家關心，但自從唔知上年定前年搬office之後，我已經無喺灣仔返工架啦，所以唔需要咁緊張；touch wood有事嘅話，我會報警先嘅。

公司上個星期六(3月21日)已經講咗大家要home office，無計，第二波殺到埋身；噚日返咗一個上晝，今日對我嚟講先係第一日嘅home office。

噚日恒指又跌過千點，或者大家都已經習慣咗一日無一千幾百都唔安樂嘅大市生活。今早恒指急彈801點，開市報22497點。到依家9點41分，恒指升幅有所收窄，升766點，做緊22462點。

先睇恒指牛熊證街貨圖。由於恒指急彈，所以牛證街貨今日暫見安全，最貼價為21600至21699點，呢度得57張期指街貨，同噚日一樣，講緊要比較有啲嘢睇嘅重貨區要落到去21000至21099點，呢度有相當於474張期指。由第一層牛證街貨落到呢一層，中間都無一層有過100張期指街貨出現。

至於熊證最貼價為22900至22999點，呢度有相當於576張期指，最貼之餘亦係重區，同現價比又唔係話爭好遠喎，都係500零點左右(總好過之前爭成幾千點先啦)。

都係計一計牛熊街貨中間價比較穩陣(不過好似之前都計過呢個位)：(22900+21699)/2=22299.5點，按頭先mark低恒指現價22462點計，恒指現價係高於中間價162.5點，亦都表示係靠近熊證街貨區，唔通暗示打熊證嘅日子終於都到？

睇返日線圖，噚日恒指雖然跌過千點，但形態上出現咗粒「倒轉錘頭」，低位見「倒轉錘頭」的確係有轉勢味道；而今日恒指暫時亦都叫做完全彈返入條5天平均線(22198點)，保歷加通道則仍然健在，依家上望10天線(23089點)可能有啲樂觀，但見地球另一端出到無上限量化寬鬆(QE)，玩咁大樂觀少少都無壞嘅。

繼續用返啲安全嘢嚟做部署，假設看好恒指會上到10天線嘅話，可以考慮搵一隻中間價同10天線差唔多水平嘅恒指界內證做部署。恒指界內證(47503)，上限價24000點，下限價22000點，中間價23000點，出年年底到期，目前屬界內、離下限約2.7%。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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