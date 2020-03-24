港股直擊 即巿股評

東京奧運將推遲舉行，但體育用品股亦跟大市造好，今日公布業績的安踏(02020)，股價曾揚6%，高見52.5元，新造52.1元，仍5.2%，成交金額4.12億元。

至於李寧(02331)也飆7.1%；滔搏(06110)抽升8.1%；特步(01368)抽高5.5%；裕元(00551)升4%。

國際奧林匹克委員會最資深成員龐德(Dick Pound)表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，國際奧委會已決定推遲東京奧運會。

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