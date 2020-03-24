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今日 09:48 港股直擊 重要通告

越秀地產39億人幣購番禺地

越秀地產(00123)宣布，透過附屬廣州城建開發南沙房地產，通過公開掛牌方式以39.26億元(人民幣‧下同)成功競得廣州市番禺區漢溪長隆107、111地塊。

該地塊佔地面積約16萬平方米，總可建築面積約44.24萬平方米，其中計容建築面積約31.76萬平方米。該地塊性質為住宅用地。

根據「住宅+配建」模式，項目公司需配建華南理工大學廣州國際校區二期的第一批工程，建設面積42.21萬平方米，與該地塊分開。配建工程成本預計約39.37億元，目前計劃透過外部融資為有關成本提供資金。

下載港交所通告原文

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