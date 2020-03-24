港股直擊 即巿股評

亞洲股市今早顯著造好，國際奧委表示2020東京奧運確定「延期舉辦」，日股今早升逾5%，俗稱港股「黑期」的新加坡HS50指數期貨今早升逾五百點。

隔晚美股連跌第二日，美國聯儲局再出手救市，購買資產計劃不設上限，但美國國會對通過華府的刺激經濟方案進展緩慢，市場信心仍然不足，利淡股市氣氛，美股受壓。道指最多跌960點見18213點，跌穿美國總統特朗普2016年11月8日當選前水平，收報18591點，跌582點或3%。納指微跌約0.3%；標普500指數跌2.9%。科技股表現較好，亞馬遜股價升超過3%；受惠逆情的ZOOM逆市22%，創新高。

美國汽油期貨急挫，標普能源指數跟隨下跌，收市跌6.65%，在11個主要板塊中跌幅最大。標普非必需消費品指數上升0.35%，是唯一上升的板塊。波音宣布關閉西雅圖廠房兩周，並獲高盛上調投資評級至買入，股價急升近一成二。

美國聯儲局加大拯救經濟的力度，刺激貴金屬價格周一上揚。紐約期金單日升83美元或5.6%，每盎斯報1567.60美元，是1984年有紀錄以來最大單日金額升幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報43.64元，低0.56元；騰訊(00700)ADR收報360.04元，高12.04元；國壽(02628)ADR收報13.62元，高0.16元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報6.9元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報2.37元，高0.07元；中石化(00386)ADR收報3.41元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.09元，高0.74元；聯通(00762)ADR收報4.2元，高0.12元；中電信(00728)ADR收報2.13元，高0.03元。

ADR港股比例指數報21870，較周一恒指收市高174點或0.8%，至於俗稱港股「黑期」的新加坡HS50指數期貨今早升逾四百點。恒指昨收報21696，大跌1108點或4.86%。

焦點股份

恒基地產(00012)：公布截至去年底止全年盈利169.94億元，按年跌45.5%；每股盈利3.51元，派末期息每股1.3元，取消10送1紅股。撇除物業重估，去年基礎盈利146.4億元，按年跌26%。

眾安在綫(06060)：公布截至去年底止全年虧損4.54億元(人民幣‧下同)，對比上年同期虧損17.44億元，不派末期息。

中國聯通(00762)：公布去年盈利113.3億元(人民幣‧下同)，按年增長11.1%，派末期息14.8分，按年增10.45%。

海螺創業(00586)：截至去年底止全年盈利69.96億元(人民幣．下同)，按年增長17.63%，派末期息65港仙。

中國建材(03323)：公布全年盈利109.74億元人民幣，按年增長38.4%，派末期息35分人民幣。

康師傅(00322)：公布截至去年底止全年盈利33.31億元人民幣，按年升35.22%；每股盈利59.25分，派末期息每股4.24美仙及特別息每股4.24美仙。

今日有多家公司公布業績，以萬洲(00288)、中電信(00728)、龍湖(00960)、安踏(02020)及藥明康德(02359)較受市場關注。