港股直擊 即巿股評

市場續憂新冠肺炎疫情拖低環球經濟，恒指大幅低開1145點，報21659，但已屬全日低，之後跌勢亦收歛，跌幅曾縮至740點，見22064點全日高，下午三時半行政長官林鄭月娥宣布新一輪防疫抗疫措施，尾市沽壓再度增加，恒指最終收報21696，跌1108點或4.86%。

北水淨流入95.1億元，連續第18個交易日呈淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有近21億元淨入；美團(03690)有1.08億元淨入；中興通訊(00763)有5580萬元淨入。相反，小米(01810)有2044萬元淨走；中芯(00981)有2306萬元淨走。

北水續吸內銀，建行(00939)有17.18億元淨入；工行(01398)有5.72億元淨入。

多隻內險亦見北水流入，國壽(02628)有3.28億元淨入；太保(02601)有1.86億元淨入；平保(02318)有7878萬元淨入。

另外，藍籌滙控(00005)有6.33億元淨入。

內房融創(01918)有3.18億元淨入；物管保利物業(06049)有7718萬元淨入。

內需股方面，安踏(02020)有2.24億元淨入；飛鶴(06186)有8530萬元淨入。

微創醫療(00853)有3821萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、滙控、美團、工行、融創、平保、太保、安踏及國壽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、融創、美團、保利物業、微創醫療、小米、中芯、飛鶴及太保。