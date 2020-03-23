港股直擊 即巿股評

全球確診新冠肺炎人數火速攀升至逾30萬人，加上多間大行料美國次季經濟萎縮將破紀錄，美股上周五「四期結算」急升後倒插收市後，今早亞洲時段三大期貨更跌停，累港股插過千點，更跌凸上個交易日升幅。

受疫情恐慌拖累，美股三大期貨今早開市不久已跌停，觸發亞洲股市大瀉，恒指大幅低開1145點，報21659，但已是全日低位所在，美國財長努欽稱刺激法案已接近達成一致，美期跌幅收窄，港股跌勢亦收歛，恒指跌幅曾縮至740點，高見22064，之後大市在兩萬二爭持，但三時半行政長官林鄭月娥宣布，周三起非香港居民由機場抵港不准入境，尾市沽壓再度增加，最終全日仍插逾千點收市。恒指收報21696，大跌1108點或4.86%，國企指數收造8751，插366點或4.02%，大市成交額由上周五的1712.7億元，縮減至1375.49億元。

整體大市上升比率19%，下跌比率高達81%。

即月期指插1561點或6.8%，報21496，低水200點，成交14.9萬張。

行政長官林鄭月娥宣布，周三凌晨起，所有非香港居民於機場抵港都不准入境；從內地、澳門及台灣入境的非香港居民，如果過去14天到過海外國家和地區，亦不准入境。

高盛上周表示，料美國第二季經濟，會萎縮24%，將較1958年首季，收縮10%的紀錄，更加嚴重。摩根大通和美銀早前則分別預料美國，次季經濟萎縮14%和12%。

美國三大期貨今早一度跌停，道指期貨最新造跌795點或4.2%，造18245；標指及納指期貨分別瀉3.7%和3.3%。

藍籌全軍覆沒。騰訊(00700)挫3.2%；滙控(00005)插6%；友邦(01299)跌5.3%；建行(00939)跌2.6%；花旗將港交所(00388)升級至「買入」，收市仍跌3%；煤氣(00003)重創10.3%；擔心美國經濟陷嚴重衰退，創科(00669)插13%，為表現最差藍籌；九置(01997)跌1.3%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

內房股：恒大(03333)料去年核心少賺48%，股價大跌16.9%；綠城中國(03900)去年多賺1.5倍，股價仍急推14.6%；潤地(01109)插7.4%；中海外(00688)插7.5%；萬科(02202)急挫7.1%；融創(01918)大跌7%；世房(00813)降6.6%。

汽車股：內地首兩個月汽車出口跌兩成，汽車股捱沽，比亞迪(01211)插9.1%，為表現最差國指成分股；吉利(00175)大跌8%；華晨(01114)瀉10.2%；長汽(02333)急挫8.6%；廣汽(02238)挫6.3%；北汽(01958)急跌5.8%；東風(00489)降5.4%。

航空相關股：全球多個國家鎖國航空相關股續捱沽，國航(00753)大跌10.5%；南航(01055)亦挫8.5%；東航(00670)急降8.6%；國泰(00293)挫5.1%；中銀租賃(02588)急降6.8%；中飛租賃(01848)挫5.6%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)及長實(01113)，收市急吐14.4%和9.3%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：其最大股東日本軟銀(SoftBank)，決定出售最多4.5萬億元日圓資産，阿里收市插7.1%，收170元，創本港收市低位，大市成交64.8億元，為第二大成交個股。

利豐(00494)：全日爆升88%。獲大股東馮氏股東及物流服務營運商GLP提出私有化，每股作價1.25元，較上周五收市價0.5元，溢價1.5倍。同系利標(00787)，全日逆市飆5.6%。

諾誠健華(09969)：諾誠健華首掛，收報9.81元，較招股價8.95元，高9.6%，每手賺860元，成交額11.48億元。

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