即巿股評 港股直擊

新冠肺炎肆虐歐美，暫時每日確診個案仍直線上升，疫情仍未受控情況下，投資市場仍然人心虛怯，上周五美股繼續下挫。與此同時，有消息指民主黨唔贊成侵侵所建議嘅萬億元救市方案，準備喺國會投反對票，美股期貨喺今早亞洲時段再度觸及熔斷跌停，而港股亦大幅低開逾千點，上周五反彈升幅完全蒸發。

恒指裂口低開1145點，報21659點已見半日低位，開市後跌幅收窄，恒指一度跌幅收窄至740點，見22064點，可惜22000點得而復失，目前於22000水平附近爭持。恒指中午報收21949點，跌855點或3.8%；國指則報8830點，跌287點或3.2%，半日成交額718億元，唔算太多，沽壓冇上星期咁嚴重，但亦唔見有大量資金趁低吸納。

其實亞洲區內股市普遍低開後都收窄跌幅，因為美國財長表示救市方案已接近達成一致意見，美期跌幅收窄，日本股市更倒升逾1%。不過暫時道指期貨仍要跌4%。

藍籌股無一倖免，全軍覆沒，騰訊(00700)算跌得少，雖然早段曾低見340.2元，但守得住340元又死唔去，半日跌幅收窄至0.8%，報收356.6元，係跌得最少嘅藍籌。大笨象(00005)重挫5.7%，話咗千祈唔好貪高息，緊記息即是凶呀。而其他藍籌股閒閒哋都跌2%，跌得最傷係創科(00669)跌一成，藍籌跑第尾。

美滙指數高企於103，人民幣維持7算樓上，內房股更係冇運行，再加上恒大(03333)發盈警，半日大跌接近一成半。即使業績好似綠城中國(03900)咁好賺多1.5倍，股價仍要急跌逾一成，其他內房股至少跌3%，表現疲弱。

為咗控制疫情，全球多國不同城市均實施封城鎖關以堵塞傳播來源，航空股業務重創，股價繼續捱沽，即使畢非德亦有做錯決定嘅時候，估計連佢老人家都估唔到買貴貨。預期航空股有排醫，較細規模航空企業難免會被淘汰，行業整合少不免，怕係巨無霸亦捱唔住，要由國家出手相助。

經過上周五急彈後，港股今日又打回原形，預計呢段時間大市將維持反覆上落，暫時望就望21000水平守得住，呢個係2016年低位，若然此關失守，20000點並唔會係下一個支持，要有心理準備失守。不過阿Man估計21000支持不俗，一旦美國國會通過救市方案，大市即有藉口反彈。只係目前市況反覆下，暫未宜入場，宜再作觀望。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)