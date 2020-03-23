港股直擊 即巿股評

全球確診新冠肺炎人數突破30萬，加上美股上周五「四期結算」急升後倒插收市，令今早亞洲區內股市普遍下挫，港股曾插過千點，但半日仍守上周四低位21139收市。

受疫情恐慌影響，美股三大期貨今早開市不久已跌停，觸發亞洲股市大瀉，恒指大幅低開1145點，報21659，但已是今早低位所在，美國財長努欽稱刺激法案已接近達成一致，美期跌幅收窄，港股跌勢亦收歛，恒指跌幅曾縮至740點，高見22064，之後在兩萬二爭持，最終半日仍插逾800點收市。恒指半日收報21949點，大跌855點或3.75%，國企指數收造8830，插287點或3.16%，大市成交額718.94億元。

亞洲區內股市跌幅收窄，滬深300指數曾挫3.4%，中午只跌1.9%；南韓曾大跌6.9%，現跌幅縮至3.8%；台灣今早曾大跌5.2%，現跌2.5%；日本股市早上曾跌0.7%，現倒升1.7%。

道指期貨最新造18238，急跌802點或4.2%，標指及納指分別插3.9%和3.4%。

藍籌全軍覆沒。騰訊(00700)半日跌0.8%，已是表現最叻藍籌；滙控(00005)挫5.7%；友邦(01299)跌3.8%；建行(00939)跌2.1%；港交所(00388)降2%；創科(00669)插10.5%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：恒大(03333)料去年核心少賺48%，中午大跌14.4%；綠城中國(03900)去年多賺1.5倍，股價仍急跌11.3%；潤地(01109)插6.4%；中海外(00688)跌3.8%；萬科(02202)降4.4%；融創(01918)跌3.4%；雅居樂(03383)瀉5.9%；世房(00813)跌4%。

航空相關股：全球多個國家鎖國航空相關股續捱沽，國航(00753)大跌8.2%；南航(01055)亦挫5.7%；東航(00670)降4.5%；國泰(00293)跌3.2%；中銀租賃(02588)急降5.6%；中飛租賃(01848)挫4.1%；擁飛機租賃業務的新創建(00659)及長實(01113)，中午也急吐11.9%和7.6%。

水泥股：個別水泥股逆市攀升，海螺(00914)去年多賺一成三，中午倒升2.2%；旗下西部水泥(02233)抽升7.1%；中國建材(03323)漲3.9%；但潤泥(01313)跟市跌1.5%。

焦點股份

中海物業(02669)：上年多賺三成三，股價先跌後回升，今早曾挫7.9%後倒升，半日造6.28元，彈1.5%，暫錄四連升，成交金額9580萬元。

利豐(00494)：半日爆升94%。獲大股東馮氏股東及物流服務營運商GLP提出私有化，每股作價1.25元，較上周五收市價0.5元，溢價1.5倍。至於同系的利標(00787)，中午也急升12.2%。