即巿股評 港股直擊

星期六(3月21日)林鄭六點鐘出嚟講記招，講完一大餐之後，其中一句係話公務員又再home office(好似無講home幾耐，當住佢一個星期先)，當晚公司即出email就同2月一樣，再次實行home office，不過我今朝照返公司，做完個上晝就閃人架啦，所以預告定今日無[下半Part]，聽日正常。

喺巴士返緊公司時，恒指做完U盤開市，一嚟就跌1145點，開市報21659點。到依家9點45分，返到嚟開晒所有嘢，見到恒指跌幅略為收窄咗少少，跌996點，做緊21808點。

先睇恒指牛熊證街貨圖，首五層街貨已經被今朝過千點嘅大裂口啪死，依家最貼價嘅落到去21600至21699點，呢度有相當於7張期指，係真係得咁多，稍為有啲睇頭嘅要數到落去第七層21000至21099點，呢度有相當於492張期指，重貨區嚟架啦。

至於熊證方面，最貼價為22900至22999點，呢度有相當於265張期指。開恒指熊證搜尋器，將所有恒指熊證LOAD出嚟再按收回價由小至大排序，就會見到依家市場上最貼價嘅熊證，收回價為22905點，換言之，到聽日見熊證最貼價仍然係22900至22999點。

開恒指日線圖睇，其實上個星期四(19日)恒指先跣落去22000點樓下，今日再跣 ，叫做同星期四並排，不過有少少唔同嘅係今日粒恒指繼續處於保歷加通道裡面，但問題係至今仍未見到保歷加通道底部(21366點)有橫行嘅跡象，條線依然都係向下走，連同保歷加通道中軸(24860點)都係一樣，而保歷加通道頂部(28354點)則繼續橫行。再留心啲就會見到保歷加下降通道其實係keep住拓闊中，換言之保歷加通道其實係比位大市下行。

明嘅，咁嘅時勢唔駛條保歷加通道都可以知道大市仍未脫險，而今日見牛熊證街貨仍然係熊證多於牛證(比例約8：2)，就算有資金願意博反彈，又就算大市肯彈，但都怪以見到熊證車尾燈。開淡倉仍然係大方向，但亦應按一如以往策略：吼5分鐘圖見超買先落場；另亦可用20000至21000點中間價的恒指界內證作部署。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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