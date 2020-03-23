全球多個國家鎖國，航空相關股續捱沽，國航(00753)一度插8%，低見4.93元，現造4.96元，仍大跌7.5%，成交金額4673萬元。
南航(01055)亦挫5.4%；東航(00670)降4.1%；國泰(00293)挫5.2%；中銀租賃(02588)急降5%；中飛租賃(01848)插5.7%；北京首都機場(00694)下滑1.4%。
全球多國鎖國，最新是新西蘭總理阿德恩宣布，將於48小時內封鎖全國。
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