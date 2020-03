即巿股評 港股直擊

為應對新冠肺炎疫情在美國迅速惡化,上周二(17日),財長努欽在白宮記者會宣布,華府推出1萬億美元注入經濟的刺激計劃,其中包括向全國成年民眾派錢起碼1千美元,兩星期內便會寄出支票;此外,聯儲局重啓商業票據融資機制,為企業提供流動性。然而,華府的新一輪抗疫救市計劃,卻令翌日(18日)道指期貨在亞洲時段急挫,拖累港股「陪跌」之餘,並引致當晚紐約市的道指及標普500指數交易時間中段(本月第四次)觸動「熔斷機制」。

白宮及聯儲局大灑金錢、降息、QE等等緊急措施抗疫救市並沒有做錯,也是身為政府及央行的職責所在。問題是市場正瀰漫濃烈的極度恐慌,任何即使是明明白白的正面消息,都往負面的方向猜想。新近的例子是聯儲局在FOMC會期之外兩度緊急大幅減息,又先後透過回購操作提供龐大流動性,以及再啓動規模高達7000億美元的QE,都是直接舒緩金融市場資金緊張的招式,但投資者反而猜測,白宮和央行可能「隱瞞」一些暫時不敢公布的資訊,遂引發資金爭相避險,反映侵侵和鮑威爾也許未能充分了解投資者或trader心理。

其實,投資者或trader也經常受到心理因素的影響而作出錯誤的決定,資產管理公司Oaktree Capital創辦人、個人財富22億美元的Howard Marks,他在《The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor》就指出,最大的投資失誤並不是由於資訊或分析,而是心理因素(The biggest investing error comes not from factors that are informational or analytical, but from those that are psychological)。他解釋,很多人都擁有所需知識去進行數據分析,但投資決定還包涵人類難以抵抗的心理和情緒方面的影響。Marks顯然認為,投資失敗主要是心理(偏見,bias)因素所致。講到底,投資都是一場心理戰。

老徐自己也多次遭受例如confirmation bias和anchoring bias等等的心理偏見影響而造成投資虧損,但始終未能克服各種各樣的bias,例如3月9日「搏拳實錄」雖然講明:假若恒指明顯跌穿26000點收市,就買回26200點的short put止蝕。但老徐恃住2月的1700多點期權金利潤「墊底或壯膽」,對EJFQ多個指標已確認大市轉差的訊號視而不見,顯然是又一次受到投資心理bias作祟,最後「輸突」埋單,EJFQ用戶Jerry Lau君於上周三在欄的「The best stop is the best stop」回應,實在是經驗之談。

港股方面,隔晚(19日)華爾街主要指數大幅反彈,刺激翌日恒指急升1096點(5.04%)至22805水平收市;全星期仍跌了1227點或5.1%。

恒指上周五從逾3年半的收市低位大幅反彈,但EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數不跌反升,恒指短線急跌風險仍未解除。值得一提的是,沽空比率已連續四日低於10天平均線,代表大戶在恒指目前水平已無興趣造淡。市況已極度超賣,或可「抵消」部分EJFQ弱指顯示的沽壓。

老徐