港股直擊 即巿股評

新冠疫情進一步升級，全球病例近30萬，市場憂慮新冠肺炎擴散拖垮美國經濟，美股指數期貨今早觸及跌停，道指期貨跌至萬八點附近，港股上周五勁彈逾千點後，今早勢必大幅低開。

美股上周五先升後跌，由於上周五是美股「四期結算」，令美股波動加劇，道指及標普500指數上日收市都跌超過4% ；納指上日收市跌逾3%。由於紐約州及加州實施嚴格限制措施，以遏制新冠病毒蔓延，加深投資者對經濟受損的憂慮， 不利股市氣氛。道指收報19173點，跌913點或4.55%。納指收報6879點，跌幅達3.8%。總結上星期，三大指數都錄得2008年10月金融海嘯以來最大單周跌幅，以道指累跌17.3%表現最差。

國際油價上周四反彈後，上周五又再急跌。新冠病毒疫情擴大，將打擊油市需求， 加上沙地阿拉伯及俄羅斯兩大產油國繼續打「價格戰」，都令油價受壓。紐約4月期油上日收報每桶22.43美元，跌2.79美元，跌幅21.3%。總結上星期，紐約期油累跌兩成九，是1991年美伊海灣戰爭開始以來最大單周跌幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報44.7元，低2.3元；騰訊(00700)ADR收報351元，低8.6元；國壽(02628)ADR收報13.44元，低0.52元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報6.66元，低0.47元；中石油(00857)ADR收報2.29元，低0.15元；中石化(00386)ADR收報3.35元，低0.15元。至於電訊股，上周五急彈的中移動(00941)ADR收報52.93元，低1.87元；聯通(00762)ADR收報4.31元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報2.19元，低0.05元。

ADR港股比例指數報22110，較上周五恒指收市低695點或3.1%。恒指上周五收報22805點，升1095點，升幅達半成，恒指連跌兩周累瀉3341點或12.8%，上周四低位21139為短期支持參考。

全球抗疫刺激繼續加碼，白宮經濟顧問庫德洛稱刺激方案總額料達2萬億美元，市場關注會否在國會遇到阻力。

焦點股份

招商銀行(03968)：宣布截至去年股東應佔溢利928.67億元(人民幣‧下同)，按年增長15.28%，每股盈利3.62元，派息1.2元，按年增27.66%。

中國恒大(03333)：預期截至去年底止全年淨利潤預期約335億元人民幣，按年下降約50%。

恒大健康(00708)盈警，根據管理層目前所得的資料，預期截至去年底止年度錄得淨虧損約49億元(人民幣‧下同)。2018年度則錄得淨虧損14.28億元。

利豐(00494)：獲大股東馮氏家族與相關人士提出私有化，每股作價1.25元，較上周五收市價0.5元，溢價150%。

今日有多家公司公布業績，藍籌有恒地(00012)、吉利(00175)、聯通(00762)及申洲(02313)；另外，康師傅(00322)、眾安在線(06060)、中國飛鶴(06186)等公司亦較受券商關注。