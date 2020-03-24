即巿股評 港股直擊

全球新型冠狀病毒感染肺炎病例達到10萬人用了三個月時間，而從10萬到20萬人只用了12天；執筆時，確診人數已進一步攀升至29.3萬人，並造成近1.3萬人死亡。雖然新冠疫情在國內暫時得到控制，但專家警告要提防第二波疫情有機會爆發。而歐美國家方面，也終於要面對現實，採取更積極的措施來應對疫情問題，參考南韓的經驗，短期確診數字難免會出現嚇人的升幅。

無奈，社區隔離、封城、旅遊限制、社交區隔（Social Distance）和經濟活動停擺等，難免令市場擔心全球經濟受到拖累，過去兩周美股經歷數次熔斷，歷時11年的牛市亦告終。在全球經濟陷入衰退風險遽增下，市場避險情緒依然高漲，各類資產都面對不同程度上的拋售壓力，美元流動性被抽緊，人民幣走勢偏軟。上證綜指本月累跌4.7％，接近一年以來單月最差表現；恒生指數同期更累挫近13％，是2011年9月以來最差。

以估值來看，恒指的市賬率（P/B）已回落至只有約0.93倍，是自1993年有數據以來的最低，也是第3次出現 P/B 低於1倍的水平。根據彭博數據顯示，恒指在1998年和2016年P/B跌破1倍水平後，均出現一年半至兩年的反彈走勢。

有基金經理講述其學生趁金融海嘯期間，用30萬元本金買入distressed 股票，其後賺了幾倍離場；這證明了要在市場上賺取不俗回報，缺乏的不是資金，而是投資智慧和耐性。記得已故前輩曹Sir過往經常提及，圖表對短期分析或者有用，但對中長期分析上反而是阻手阻腳，太在意圖表走勢往往會容易犯上過分短視的毛病，而錯過了賺大錢機會。例如2003年4月沙士疫症高峰時，有幾多人知道就是潮起日？要學習在黑暗中尋找曙光（bad market，good investing）。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

www.facebook.com/hsulylab/