今日 19:30
港股直擊
重要通告
首創環境(03989)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利3.03億元(人民幣‧下同)，按年增長65.68%，每股盈利2.12分，不派息。
期內，收益59.38億元，按年增長27.75%。
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