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領展(00823)公布，集團之管理人領展資產管理與星展銀行，首次簽訂為期5年的2.12億澳元可持續發展表現掛鈎貸款，款項將用作一般企業用途。

領展指，繼2016年首次發行總值5億美元的綠色債券，以及2019年發行總值40億港元的綠色可轉換債券後，此乃集團首次推出的可持續發展表現掛鈎貸款。

為鼓勵推動可持續發展，星展為貸款制訂節省貸款利率成本的框架。領展如維持領先全球可持續發展指數的排名，並在「全球房地產可持續標準」(GRESB)的年度獨立評估中，於可持續發展表現範疇中達標，領展即可獲得貸款利率下調。GRESB獲公認為環球房地產及基建投資可持續性發展的領先基準。

該項貸款為亞洲首個房地產投資信託基金與GRESB表現掛鈎的項目。款項將會用作一般企業用途，包括實踐可持續發展的倡議。領展去年12月購入位於悉尼的100 Market Street甲級商業樓宇，而今次以澳元為貨幣單位的貸款，有助對沖該項目的外匯風險。

領展行政總裁王國龍說，很高興與星展一起引入首筆可持續發展表現掛鈎貸款，把可持續發展的最佳作業方式結合到日常營運中。

星展銀行董事總經理兼全球房地產企業銀行業務主管周長林表示，相信以可持續發展為誘因的融資方案，能促進企業創造長遠價值，同時為聯合國的可持續發展目標作出貢獻，期望開展更多相類似的合作機會。