即巿股評 港股直擊

環球央行接力加碼救市，英倫銀行繼3月11日緊急下調指標利率至0.25厘後，周四(19日)再減息15個基點，見歷史新低0.1厘，並把債券購買規模擴大2000億英鎊，總額至6450億英鎊。美股受消息刺激回穩，恒指周五抽升1095點(5.05%)，收報22805點。

踏入3月，港股隨美市連番急插，附【圖】所見，以52周高位即去年4月15日的30280點計，恒指累瀉逾三成，不僅遠超技術性熊市下挫20%的標準，更把市賬率推低至0.93倍，相當於1998年亞洲金融風暴以來最低水平。此外，股息率達4.7厘，創2016年2月初A股熔斷引發股災後的新高。

港股估值的確已變得相對吸引，隨着周五反彈，恒指市盈率由8.7倍略為回升至9.2倍，仍明顯低於年初時的12倍。根據往績，指數市盈率不足10倍，理應具備防守性甚至值博空間；然而，各行各業正面臨局部甚至全面停擺，港股盈利預測將有沉重下調壓力。

以航空業為例，本來沙地與俄羅斯打油價戰可使其營運成本下降，惟由於多國相繼「封關」，導致不少航企需要大幅削減航班。澳洲智庫亞太航空中心(CAPA)早前發表報告指出，若政府與業界不共同採取行動，疫情下大量航空公司或在5月前破產。

事實上，金融海嘯後持續的低利率及寬鬆環境令舉債更加容易，標普全球(S&P Global)）數據顯示，目前企業未償還貸款規模約為2008年時的兩倍，石油和航空業屬其中兩個槓桿普遍偏高的行業，違約風險因而升溫。這也是各國央行明知減息量寬對控制疫情無直接幫助，仍決定大開水喉的底因，期望藉着提供流動性或補貼，助企業不致「缺水」，最終捱過難關。

企業會否爆發違約潮暫無法確定，盈利下降甚至出現嚴重虧損卻是意料之內，這從國泰航空(00293)可見一斑，該公司4月至5月運力將暴減96%，且2月蝕逾20億元，股價從今年初高位11.74元回落31.3%，報8.07元，「跌夠」與否是一大問號。

換句話說，企業盈利下滑將推高恒指預測市盈率，目前估值看似便宜的港股有可能變得未算吸引。必須留意的是，全球經濟已陷入衰退邊緣，投資者恐慌情緒完全取決於疫情發展，即使業務相對穩定的公用股亦承受強勁沽壓，意味新冠肺炎對金融市場衝擊仍會持續，很多企業估值目前雖屬偏低，惟投資信心還待恢復，股市進一步下探風險極大。

回顧1998年和2008年，恒指由高位到觸底，分別瀉61%及67%，現時迄今區區三成跌幅，有機會連企業的基本因素變差也未全面反映。

由此看來，現階段作中長線投資部署，時機似乎尚未成熟，短炒博反彈則可考慮。

信報投資研究部

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