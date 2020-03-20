港股直擊 即巿股評

美元荒有降溫跡象，帶挈港股全日飆過千點，恒指全日以高位收市，收報22805，升1095點或5.05%，大市成交1700億元。

北水流入加快，由上日159.36億元，縮至53.09億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為全日最多淨入個股，今日有17.01億元淨買；港交所(00388)也有2.37億元淨入；太保(02601)也有1489萬元淨入。

科技股亦是市場焦點，騰訊(00700)全日有8.86億元淨買；美團(03690)有4.81億元淨入；中興(00763)有8914萬元淨入；中芯(00981)有3224萬元淨入；小米(01810)有2950萬元淨入；但舜宇(02382)卻有5276萬元淨沽。

另外，中國飛鶴(06186)有1.04億元淨買；碧桂園服務(06098)有9823萬元淨買；國壽(02628)有9043萬元淨入；融創(01918)有7970萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、美團、融創、中芯、小米、舜宇、太保、港交所及國壽。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、建行、中興、融創、美團、碧服、小米、中芯、舜宇及中國飛鶴。