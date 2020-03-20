多國政府接連出手穩定市場，加上隔晚油價大彈，而且美滙指數亞洲時段回落，推動港股反彈過千點。
恒指高開438點，報22147點已屬全日低，開市後升幅拉闊，上午最多升959點，中午升609點，午後突破上午高位，彈升過千點，收市競價嘜至全日高。恒指收報22805點，升1095點，升幅達半成。大市今日上升股份比例為76%：下跌股份比例24%。
恒指全周埋單跌1227點或5.1%，連跌兩周累瀉3341點或12.8%。
國企指數收報9118點，升559點或6.5%。國指兩周累瀉1338點或12.8%。
大市成交額1712.72億元。
即月期指收市升1216點或5.57%，報23057，高水252點。
A股方面，滬指升1.61%；深成指升1.3%。富時羅素收市後第三階段擴容A股，不過只實施原訂納入規模四分之一，剩餘四分之三將留待6月檢討時實施。
台灣加權指數收市彈升6.37%，創逾十年最大單日升幅。南韓首爾綜合指數收報1566點，漲108點或7.44%。
美國道指期貨最新升879點，報20754。
德國DAX指數最新彈升5.9%；法國CAC指數彈逾6%。
藍籌股方面，友邦(01299)升7%；滙控(00005)升5.4%；長和(00001)與長實(01113)績後分別飆升8.9%和13.5%；太古A(00019)微升0.5%，全周累瀉22.9%為藍籌跌幅王。另外，煤氣(00003)去年少賺兩成半，加上紅股削半，股價插8.5%，為今日表現最差藍籌，成交急增至18.8億元。
焦點板塊
科技股：科網手遊股全線彈升，騰訊(00700)升4.8%；美團點評(03690)狂飆16%；樂遊(01089)急飆46.5%；金蝶(00268)升11%；金山軟件(03888)飆11.3%；阿里(09988)升5.2%；中軟國際(00354)升6.8%；創夢天地(01119)升15.4%；微盟集團(02013)升7.3%。手機股方面，舜宇(02382)升8.7%；鴻騰(06088)升7.2%；小米集團(01810)彈6.6%，雷軍指集團生產線已全面復工，產能全開。
中資電訊股：中移動(00941)獲摩通和中金升級叫買，股價飆升13.6%，領漲板塊；聯通(00762)飆11.8%；中電信(00728)升8.7%。5G概念股方面，京信(02342)去年扭虧，表現略勝盈喜，股價升5.9%；鐵塔(00788)急彈12%。
石油股：隔晚紐約4月期油收市升23.8%，每桶報25.22美元，是1983年3月有紀錄以來最大單日升幅；布油收市升14.4%。油股反彈，中海油(00883)升11.4%；中石油(00857)升9.4%；中石化(00386)升9.4%。油服股中海油服(02883)彈12.9%；安東(03337)升6.5%；中煉化(02386)升3.8%。
物管股：其大一個彈力最強板塊，即將公布業績的藍光嘉寶(02606)飆23.5%。另外，雅生活(03319)、碧桂園服務(06098)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)和新城悅服務(01755)全線急升一成以上；細股中奧到家(01538)飆30.4%。
焦點股份
融創(01918)：股價彈12%。集團公布，於公開市場回購合共7860萬美元票據，包括本金總額5580萬美元2020年7月票據；及本金總額2280萬美元的2020年8月票據。
中信証券(06030)：股價升8.8%。集團去年歸屬於母公司股東的淨利潤122.29億元，按年升30.23%；公司擬向A股和H股股東派發股息每股0.5元，按年增43%。
海螺水泥(00914)：收市後公布業績，股價急彈9.7%。
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