即巿股評 港股直擊

讀者周女士問:「香港電視(01137)有貨，平均價4.7元，見近日股價好像企穩，請問是否應持有至業績公布(3月26日)，該股前景如何？謝」(周五收報4.14元，升4.5%)

盧志明 獨立股評人

「港視近一至兩個月平均每日訂單數目及平均訂單值等數據均不俗。不過，港視最主要問題是在2月份股價抽升至超過7元的高位時，以先舊後新方式配股集資4.5億元發展電子商貿，配股價5.15元，此後股價一直未能重上配股價。按港視訂單數字推斷，其接下來公布的業績料不會太差。但鑑於港視現價距離讀者買入價仍有一段距離，而且近期股價持續低於50天平均線，暫時未見股價轉強跡象，故建議讀者繼續持有，暫時可以3.7元作為離場價，以50天平均線附近位置即4.45元為阻力。讀者未來幾天可觀察股價會否上試4.4元左右水平，再考慮是否於業績前沽貨。中線而言在疫情持續下，港視3至6月份的營運情況料不會太差，故持貨者可以一守，但應以3.7元作為防守位置。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「網購平台在本港確是一項較難的行業，香港電視於此多年業務仍未錄收支平衡，近期網購生意額上升有因新冠肺炎疫情至港人不願出街所致，而最吸睛是港視隨即出資20萬美元自設口罩生產線供港人購買亦確有生意頭腦，一時收到預期要的效果，口罩於內地上月初每日已可生產5700萬個亦正全力繼續提產，相信口罩問題很快會得到舒緩，隨着口罩、疫情慢慢平穩下來後，網購高峰期可能亦會隨之有所下降。股價剛好這段時間被炒高頗有配股集資味道，畢竟連配股價亦一觸即破全無支持力，看上半年營業額按年大升61%虧損卻仍擴大，因人力資源成本、配送及廣告開支等仍然龐大、預期下周全年業績公布亦暫難有驚喜，建議先行止蝕一半貨，下周公布前夕再執行餘下貨尾，皆因上面段段蟹貨壓頂，估計消化亦要須時，既已蝕價就不再蝕時間值雙重損失，公司生意額雖有所改善及提升，要由虧轉盈可能仍需一段時間，香港網購行業先天性局限暫未成氣候，若對網購有憧憬何不考慮阿里巴巴(09988)。」

尹德政 信報高級分析員

「香港電視由副主席兼大股東王維基領導下，執行力絶毋須懷疑，更在股價升穿七元後，向市場預警會配股，故對各股東相當仁義。配股過後，股價反覆跟大市回落，更一度跌穿4元關，但自新冠肺炎後，港人對網上購物接受度大幅攀升，加上王維基承諾在2021年能達到EBITDA收支平衡，故認為中線只有企穩百天線，股價有望回升到5元關，而中長線相信市值可攀升至超過80億元。」

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