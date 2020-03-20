即巿股評 港股直擊

隔晚美股終止住跌勢，三大指數低開後反覆回升，暫時總算喘定，講真美股短短個幾兩個星期，四度跌至焀斷停板，吊頸都要抖抖氣，就算唔報復式大反彈，普通料反彈都差唔多係時候。全球股市嚟到禮拜尾回升，港股半日亦反彈，不過中午升幅就縮番啲，話晒之前重傷，好難一下子好起嚟，反彈唯有一步一步嚟。

恒指高開438點，重上二萬大關，22147點開市已經係半日低位，其後升幅持續擴大，最多升959點，見22669點半日高位。中午恒指報收22318點，升609點；國指則升292點，報收8852點。

話咗反彈一定係新經濟股行先，今日重磅又係騰訊(00700)一馬當先，最高升至364.4元，中午升幅收窄至2.9%，守住喺350元樓上，應該仲未彈完。除咗騰訊之外，ATM嘅美團(03690)半日彈近一成，可惜未能重上80元，阿里巴巴(09988)則彈2.5%，180元未能企穩，企番喺180元上面會好少少。其他科技股全線向上，當中手遊股樂遊(01089)勁彈兩成，表現最突出。5G概念股亦有資金追捧，中國鐵塔(00788)早兩日跌得較殘，今日彈6.7%，股價都仲係1.6元，有望進一步回升至1.8元水平。

手機設備股方面，小米(01810)指集團生產線已全面復工，產能重開，股價彈4.1%。不過小米之前由八個幾起步炒到十三四蚊，已經炒到過咗籠，11元樓上又積咗推蟹貨喺上面，估計反彈至11元左右又見阻力，唔好期望太高。至於舜宇(02382)失紅底股身份後，亦需要時間整固，預期反彈力度唔會太大，終於140元樓上碌落嚟，消化蟹貨都需要時間。

早兩日因為米字旗國嘅抗疫措施備受質疑，長和系跌到一仆一碌，但米字旗國眼見歐洲其他國家相繼封城，開始提高戒備，至少肯停課減低學生之間傳播機會，避免引起社區大規模爆發，長和系股份今日顯著反彈。煤氣(00003)舊年賺少兩成，加上紅股縮水，由十送一變廿送一，股價半日跌近一成，怪就怪其估值仍較其他公用股高。

紐約期油價格隔晚大幅反彈23.8%，創下1983年3月以嚟最大單日升幅，不過彈番兩成，每桶油都只係25.22美元，未知幾時能重上30美元，加上今年需求大減係事實，OPEC+一日唔講掂數減產，油價都只係有波幅，冇升幅。三桶油一向難少，就算跌到啲位已經好殘都好，阿Man都係得個睇字，石油股一向難炒，咁多板塊股份其他選擇，何必偏偏要揀一個最弱勢板塊去博。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)