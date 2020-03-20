港股直擊 即巿股評

各國政府接連出手穩定市場，加上隔晚油價大彈，港股今早反彈逾900點。

恒指高開438點，報22147點已屬半日低，開市後升幅拉闊，曾飆959點，見22669點半日高。恒指中午收報22318點，升609點或2.8%，大市成交額742.27億元。

國企指數報8852點，升292點或3.4%。

A股滬指半日升0.47%；深成指升0.11%。

藍籌股方面，友邦(01299)升4.8%；滙控(00005)升1.8%；長和(00001)與長實(01113)績後分別飆升6%和12.4%；中移動(00941)獲摩通和中金升級叫買，股價飆升9.6%。煤氣(00003)去年少賺兩成半，加上紅股削半，半日插9.1%。

焦點板塊

科技股：科網手遊股全線彈升，騰訊(00700)升2.9%；美團點評(03690)飆9.5%；樂遊(01089)急彈20.4%；金蝶(00268)升9.2%；金山軟件(03888)飆8.5%；阿里(09988)升2.5%；中軟國際(00354)升3.9%；創夢天地(01119)升5.4%；微盟集團(02013)升7.3%。5G概念股方面，京信(02342)去年扭虧，表現略勝盈喜，股價升3.8%；鐵塔(00788)彈6.7%。手機股方面，舜宇(02382)升3.8%；鴻騰(06088)升6.6%。小米集團(01810)彈4.1%，雷軍指集團生產線已全面復工，產能全開。

石油股：隔晚紐約4月期油收市升23.8%，每桶報25.22美元，是1983年3月有紀錄以來最大單日升幅；布油收市升14.4%。油股反彈，中海油(00883)升6.9%；中石油(00857)升5.4%；中石化(00386)升5.6%。油服股中海油服(02883)彈7.9%；中石化油服(01033)升7.1%；安東(03337)升3.2%；中煉化(02386)升1.9%。

焦點股份

融創(01918)：半日彈7%。集團公布，於公開市場回購合共7860萬美元票據，包括本金總額5580萬美元2020年7月票據；及本金總額2280萬美元的2020年8月票據。

中信証券(06030)：股價半日升3.5%。集團去年歸屬於母公司股東的淨利潤122.29億元，按年升30.23%；公司擬向A股和H股股東派發股息每股0.5元，按年增43%。

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