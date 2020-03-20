即巿股評 港股直擊

噚晚美股又見過山車，道指低開70點之後繼續向下行，最多曾跌700點，跟手倒升，最後收市升188點，重返20000點樓上，咁樣嘅反彈，都只能夠話同油價反彈+各國救市有關(絕對同舊同事「燈神」噚日講想買中海油(00883)嘅Put有關)。

今朝恒指開市升438點，開市報22147點；至依家9點52分，恒指升幅擴大至638點，做緊22347點，最高暫見22407點。日線圖上雖然同五條平均線仲有一大段嘅距離，但至少今日都叫做走返入去條保歷加通道裡面先(反過來說，你都可以話大市跌咗咁多，條保歷加通道底拗到咁低嚟就返粒恒指都得)。

之但係，反彈到咁又點？任發行商幾咁努力去推新貼價熊上場，但熊證街貨第一層講緊仲係喺24200至24299點，呢度有相當於290張期指；至於牛證最貼價層已經落到去21000至21099點，呢度有相當於607張期指。計計牛熊街貨中間價為(24200+21099)/2=22649.5點，按呢個點數同恒指9點58分見22488點計，仲爭161.5點先拉得返上中間水平，但唔好忘記上得到呢個位，恒指已經升咗7XX，假設比多300至400點恒指去追(咁呢期啲點數閒閒地都用「千」做單位架嘛)，咁就有機會企喺中間位度過weekend。

今朝呢個反彈，或者會為揸長倉嘅投資者帶嚟一絲絲嘅興奮，雖知道喺「跌市容易升市難」嘅時候要繼續忍痛、死頂、想放但又覺得蠢嘅壓力下，見到個倉被放血放到一地都係，嗰種痛苦係有幾難(如果你唔興揸長倉，你可以八掛下你啲隔離左右，坐我後面就已經一個)。

我又點會未坐過艇，傻瓜，呢種感受又點會唔知；問題係未來呢個世界如果繼續玩資產泡沬遊戲的話，當大鱷幫大市剪完羊毛之後(總唔會殺死個市，就好似剪完羊毛咁，唔會殺死隻羊，但會拎盡隻羊嘅所有毛毛)泡沬同時間值會再次出現。或者依家只係鬥靭力、鬥意志嘅時候(大前題當然係你個長倉裡面啲嘢本身個底係唔差嘅先啦)，but and hold或者對部份人/個股嚟講仲有存在義意；背脊後面嘅同事加油！個市升逾800點啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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