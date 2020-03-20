即巿股評 港股直擊

金融市場終於開始出現亂象，可惜亂象並非來自武肺，更大程度是人為問題。所以說，天災雖然恐怖，但遠遠不及人禍所帶來的影響。油組、俄羅斯、沙地聯手玩嘢，紐約期油早兩天跌穿每桶20美元，不太合理；美國聯儲局在不足兩周內兩次緊急減息，合共減息1.5厘。金融市場不太明白，聯儲局真的有這個迫切性，需要在議息前夕兩度緊急減息嗎？

這兩件違反常理的行動，對金融市場帶來的傷害較武肺疫情更大。在過去兩至三周，筆者一直強調驚都未驚過，最主要原因是導致2008年金融海嘯的主因，是在去槓桿化的情況下突然間出現信貸緊縮，繼而一下便挾爆了貝爾斯登及雷曼兄弟，而美林則被美國銀行吞併。在過去兩至三周，金融市場受到的影響，頂多是企業業務有所放緩，業績難免下滑之類，並非金融市場出現系統性風險。

恐慌可從數字量化

然而本周情況開始有點改變，特別是恐慌情緒開始放大。要留意，恐慌情緒意思是指投資者的行為，很多人認為恐慌是無法量化，以為股價跌就是恐慌，其實不是這樣的。大部分零售投資者，只會聚焦於股價變動，看見股價下跌就會恐慌；但對機構投資者而言，真正的恐慌可以從債券市場及利率市場變動中反映。

意思是，資金的成本在某一特定時間內，上升或下跌的速度及幅度，可以反映真正投資情緒。讀者若不善忘，應記得筆者去年曾建議投資者可以槓桿方式買入優質企業債，當時曾經推介2026年到期票息4.375厘的滙豐企業債，其債價從推介時約96元，最高升至110元，不少投資者在106元左右賣出，單是賺債價都賺到笑。然而，此企業債最近則從約110元插至95元，跌幅高達一成二。

理論上，聯儲局減息會導致孳息向下，而債價則會反其道而上升。然而上周聯儲局緊急減息一厘後，美國十年國債孳息卻從3月低位約0.32厘抽升至1.26厘之上。減息是為了降低借貸成本為市場提供流動性，但結果卻竟然是融資成本向上，當中反映兩個現象，第一，融資利率直接反映市場對資金需求，現時全球正拋售不同類型的資產包括債、日圓、黃金及股票，並一窩峰湧入美元避險。

昨晚彭博美元現貨指數(Bloomberg Dollar Spot Index)升至自2004年有紀錄以來新高，而美滙指數則升至2017年3月以來新高，高見101.92。第二，融資成本將風險溢價加進去，筆者不少客戶普遍以50%槓桿比例持有優質企業債，在3月13日之前，融資利率才2.1厘，但至3月18日卻增加至2.7厘，昨日則進一步3.3厘，短時間內逆市增加借貸成本1.2厘，這就是筆者所說，可以量化的恐慌了。

每年穩贏6%以上

短線而言股市或會出現反彈，但在人為製造股災情況下，相信仍未見終極底部，手持現金固然重要，但投資者是時候重新考慮購入優質企業債，畢竟融資成本可能一直高企，否則便與原先放水的概念背道而馳。目前滙豐有兩隻優質美元債適合大眾投資者參與，一隻2025年到期票息4.25厘，一年派息兩次，現時債價僅94元，買入並持有至到期的話，到期收益率(Yield To Maturity)高達5.4厘；如以50%槓桿買入，YTM則提升至最少6.4厘。

另一隻則為2026年到期票息4.375厘，同樣一年派息兩次，現時債價約95.4元，YTM為5.2厘；如以50%槓桿買入，YTM則提升至最少6.3厘。上述兩個債券並非結構性衍生工具，是真真正正的企業債，以100元樓下買入滙豐債券，兩年後息價兼賺的機率接近100%，唯一風險是滙豐倒閉無力償債，可能性接近0。大企業、有評級、每年穩贏6%以上、流通性高，看不到不買入的理由。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產