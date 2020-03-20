港股直擊 即巿股評

多國央行陸續出招穩定金融市場，加上油價以創紀錄升幅大彈，隔晚美股反覆喘穩，道指收返兩萬關。亞太股市今早向好，港股早段有望回升。

道指曾挫721點，之後反覆回升，收市升188點或0.95%，報20087點；標指曾挫3.2%，收市回升0.47%，報2409點；納指曾飆5%，收市升幅收窄2.3%，報7150點。

歐洲方面，英倫銀行緊急減息0.15%，又擴大購買國債及公司債規模2000億英鎊；歐洲央行在一項為期3年的長期貸款安排中，撥出1150億歐羅超低息資金予銀行。英國富時100指數升1.40%；德國DAX指數升2%；法國CAC 40指數升2.68%；意大利富時MIB指數升2.29%。

外圍疫情方面，意大利累積3405人死於新冠肺炎，首次多過中國的3249人。美國方面，確診個案兩日來倍翻，累積增至逾一萬宗，報13795宗，有207人死。美國國務院提升旅遊警告級別至最高的第四級，籲國民不要到國外旅行。

美國公布首階段將購買3000萬桶石油以擴充戰略儲備，另外有媒體引述俄羅斯官員稱，希望油價回升。紐約4月期油反彈，收市升4.85美元或23.8%，每桶報25.22美元，是1983年3月有紀錄以來最大單日升幅。倫敦布蘭特5月期油收市升3.59美元或14.4%，每桶報28.47美元。

不過，沙地阿美高層表示，將在4月和5月繼續削減國內煉油廠的動工率，以提高原油出口潛力。

美國數據方面，勞工部公布首次申領失業救助金人數升至28.1萬人，較前一周增加7萬人，創下兩年半新高，也是2012年以來最大單周增幅。有經濟師估計，美國下周的首次申領救助金人數可能突破150萬人，創下紀錄新高。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報45.14元，高0.54元；騰訊(00700)ADR收報351.55元，高8.55元；國壽(02628)ADR收報13.22元，高0.36元；中海油(00883)ADR收報6.86元，高0.46元；中石油(00857)ADR收報2.3元，高0.07元；中石化(00386)ADR收報3.27元，高0.07元；中移動(00941)ADR收報48.58元，高0.33元；聯通(00762)ADR收報4.04元，高0.14元；中電信(00728)ADR收報2.08元，高0.02元。

ADR港股比例指數報22056點，較港昨收市高347點。夜市期指收報22200點，升359點，較昨日恒指收市21709點，高水491點。恒指昨收報21709點，跌582點或2.6%，兩日累瀉1554點或6.7%。

路透述消息報道，中國將出台數萬億元財政措施重振經濟，當中增加2.8萬億地方政府特別債券作為支持，目的刺激基礎設施投資，而全國預算赤字與GDP佔比可能升至創紀錄水平。另外，由於預計經濟在新冠病毒流行期間，出現40年來首次收縮，內地可能要下調今年經濟增長目標。

焦點股份

長和(00001)：去年股東應佔溢利398.3億元，按年增2.13%，每股派發末期息2.3元，全年共派3.17元，與2018年同期相同。

長實集團(01113)：去年股東應佔溢利291.34億元，按年下跌27.38%。每股派發末期息1.58元，全年合共派息每股2.1元，按年升10.53%。

煤氣(00003)：去年股東應佔溢利69.66億元，按年下跌25.2%，每股派末期息23仙。董事會建議配發紅股，不過由去年的十送一，改為20送一。

京信通信(02342)：去年轉賺1.52億元，每股派末期息1.2仙。

多家公司公布業績，較受關注有：海螺水泥(00914)、華潤啤酒(00291)、東陽光藥(01558)、中海物業(02669)、太保(02601)、紫金(02899)和招行(03968)。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。