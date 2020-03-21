即巿股評 港股直擊

今日分析股份是鞍鋼股份(00347)，集團主要業務為生產及銷售熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅鋼板、無縫管、線材、厚板、大型鋼材及鋼坯。廣泛用於汽車、建築、造船、家用電器、鐵路建設、制管等領域。於熱軋板在國內市場佔有率6.85%，冷軋板國內市場佔有率7.9%，鍍鋅板國內市場佔有率5.14%，彩塗板國內市場佔有率0.79%，硅鋼國內市場佔有率12.2%，中厚板國內市場佔有率8.31%，線材國內市場佔有率0.92%，重軌國內市場佔有率18.8%，無縫鋼管國內市場佔有率2.15%。

於去年10月29日收市後發佈的2019年第三季度報告顯示，截至去年9月底股東應佔溢利約17.22億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期溢利約68.55億元，倒退74.88%，為2017至2019年之首三季股東應佔溢利三年以來首次錄得倒退。至於金額亦是2017至2019年之首三季最低，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團已見構成很大程度的負面影響。截至去年9月底資產淨值約520.64億元，而截至今年2月底已發行股數約94.05億股，計出每股淨值折合為6.2010港元，相對今年3月16日收報2.00元，市賬率為0.32倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

此外，參考於2016至2018年之每年最低市賬率介乎0.38至0.64倍，平均值為0.52倍，高於現時的0.32倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為6.2010元，得出每股合理值為3.20元，較2.00元之潛在升幅為60.00%。而截至去年9月底之倒數12個月的溢利約17.22億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.3358港元，對比2.00元之市盈率為5.96倍，參考上述三個財年之每年市盈率為4.13和21.67倍，平均值為9.25倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為3.10元，較2.00元之潛在升幅為55.00%。

另可留意集團於2014至2018年每股股息由0.027至0.169元人民幣 (於2017年錄得最高的0.232元)，派息反覆增加，四年累增5.27倍。而於2018年末期息為0.169元人民幣 (經10送3紅股調整)，折合為0.1896港元，相對現價2.00元，計出股息率為9.48%。參考上述三個財年之每年最高股息率平均值為4.57%，相對上述每股股息，計出每股合理值為4.15元，較2.00元之潛在升幅為1.08倍。綜合上述三種分析，每股合理值為3.10至4.15元，平均值為3.48元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅高達74%，連同股息率接近9.50厘，預期一年回報率超過83%。

留意集團於1月20日發盈警，預期2019全年溢利約16.00億元 (人民幣‧同下)，較2018年約79.52億元，倒退近八成，相對筆者上述市盈率為5.96倍，合理盈利增長率為5.96%，表示最快要在今年溢利增長率才可望超過5.96%。雖然如此，股價現處2016年3月以來的低水平，距今已超過四年，認為股價仍有上升空間。自2019年3月7日高見4.884元 (為2019高位，並經過10送3紅股調整)，之後股價漸見回落，至今年3月16日最低收報2.00元，為超過四年低位，認為適合進場作中長線收取股息投資。

於3月16日收報2.00元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.80元或以下買入；保守者則可於1.60元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.50至4.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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