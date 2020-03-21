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2020年3月20日 即巿股評 港股直擊

【個股分析】博國家有汽車政策出台 候低吸廣汽短炒

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新型肺炎蔓延全球，投資者對股市及經濟前景的憂慮程度已接近08年金融海嘯水準，但投資市場向來危中便有機，市場預期中央會有新政策出臺刺激內需。近日各內地汽車股公佈的銷售數據皆強差人意，根據過往的經驗，由於汽車行業涉及產業鏈較長，對鋼鐵、原材料、機械等行業皆有關連，筆者預計中央若出手，新政策與汽車消費有關的機會很大。

選股方面，眾多汽車股中，廣汽(02238)可作首選，該公司主力代工生產，其中又以兩個日本合資公司，包括豐田及本田所推出的汽車型號最受內地消費者歡迎，品牌向來有大優勢。廣汽新近剛公佈的數據顯示，2月份的汽車產量合共17,313輛，按年大減82.67%。銷量共19,347輛，按年減少81.08%，銷量出現如此大的跌幅，很大程度是因為疫情所致，但疫情總會過去，銷量大跌的情況相信只屬短暫性質，預計今年下半年已有望逐漸回復。

由於銷量下跌的負面因素已反映在股價之上，現階段反令其估值變得吸引，若國家確實有與汽車相關的新政策出臺，此股的反彈力度可以很驚人。建議可候6.5元買入，短線目標9.3元，跌6元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

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