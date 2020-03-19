港股直擊 即巿股評

猶記得周二市況短評，提到周一收市弱勢股指數報72.7%，彷彿很高，不過既然處於歷史性恐慌市，有機會上試90水平。

結果昨日弱勢股指數升上88.4%，今日收市後的更新，恐怕可以挑戰2016年1月的92.2%，甚至在短期內挑戰2008年10月的97.8，亦即2006年初有紀錄以來高點。

即使見頂，也未必代表會急回，比較大機會於高位徘徊。當弱勢股指數超過九成，一街便宜貨，不用心急去搶，現時仍未大調整的，除了是少數極強股，更大機會是「時辰未到」。今日公用股便是一例，高息不是沒有弱點，金融市場分部唇齒相依，恐慌市下極難獨善其身。

至於恒指CAPE方面，昨日跌至9.26倍，更接近跌穿9倍的初步預期。值得留意業績期進入高峰，會對以往績為主的恒指CAPE有些少影響，長線客宜先等業績期完結。

長線撈貨第一注，起碼要4月。

短線炒作方面，個別疫情受惠股和優質強勢股如金蝶(00268)和雅生活(03319)借業績回暖，強勢即食麵股康師傅(00322)下周一(23日)放榜，近日終於肯回，若業績對辦而且大行反應正面可短打，入場位12元以下。

緊記，業績對辦而且大行反應正面，嚴守止蝕。

陳鎮強

信報高級分析員

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