港股直擊 即巿股評

雖然歐洲及澳洲央行放水推買債計劃，但隔晚油價再度急插，去槓桿影響下，拖累美股道指再插過千點，恒指曾插1152點後喘穩，全日僅跌582點或2.6%，大市全日成交額1910.53億元。

北水流入加快，由上日57.92億元，增至159.36億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)有26.82億元淨入，為今日最多淨買個股；中興(00763)亦有1.71億元淨入；美團(03690)及中芯(00981)分別有1.61億和6810萬元淨買；但舜宇(02382)則有8193萬元淨沽，為今日最多淨走個股；小米(01810)則有143萬元淨沽。

金融股建行(00939)全日有26.13億元淨買；滙控(00005)也有7.8億元淨買；國壽(02628)也有6.56億元淨入；工行(01398)有6.09億元淨買；港交所(00388)有1.93億元淨入。

融創(01918)也有4.83億元淨淨入；萬科(02202)則有2.6億元淨入。

另外，安踏(02020)亦有3.06億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、融創、美團、工行、國壽、小米、中芯、舜宇及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中興、滙控、美團、融創、小米、萬科、中芯、港交所及建行。