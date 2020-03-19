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對於長實(01113)會否向本港商場租戶提供租金減免，長和系主席李澤鉅稱，現時市況下，不同租戶有不同影響，會逐個接洽，由於客戶種類繁多，難以一刀切減租，部分租戶的生意較以往為佳，部分租戶生意則較以往差。

至於會否捐出農地興建基層房屋，李澤鉅表示，集團用不同方法助人，「幫人有好多方法」，李嘉誠基金會已捐出大額款項。

談及會否生產自家製口罩，他說：「遲啲會有宣布」。他又透露，長江生命科技(00775)旗下有針對皮膚癌的產品，或對治療新型冠狀病毒有用處，惟現階段作披露仍太早。