港股直擊 香港財經

國際油價日前跌破每桶30美元水平，長和(00001)聯席董事總經理霍建寧指出，由於集團持有赫斯基能源約四成股權，以油價跌至每桶25美元計，估計對集團盈利的影響約是24億港元。主席李澤鉅表示，這已是最差的情況，認為長和「承受得起有餘」，而當油價繼續下跌，相信會有油公司停產，一旦停產，油田難以立刻重開，屆時便會成為油價上升動力。

霍建寧解釋，當每桶油價下跌1美元時，對赫斯基能源盈利的影響將是5100萬加元(約2.73億港元)，以油價從38.5美元跌至25美元計，將虧蝕約7億加元，計及約2000萬桶的庫存，其價格大約為每桶49美元，這部分將蝕約逾4億加元，故整體的虧蝕將是約11億加元(約58.89億港元)，而長和持有赫斯基能源約四成股權，故影響大約是24億港元。

目前美國呼籲盟友拒用華為產品作5G基建，霍建寧指出，集團旗下5G基建設施均是使用投標方式來選擇合作對象，在亞洲地方如印度及香港較多使用華為產品，至於是歐洲則有在英國使用華為部分產品，在意大利則沒有使用，因為價格不夠競爭力，強調集團是商業團體，會跟足當地法例及最好價錢來選擇產品。

對於環球央行接連減息，李澤鉅認為這是環球大方向，香港是否跟隨減息只是時間問題。