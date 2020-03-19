港股直擊 即巿股評

市場對全球經濟衰退的恐慌未散，隔晚美國道指大插1338點，報19898點收穿兩萬點大關，亞太股市今早全線下挫，恒指創逾44個月低位。

恒指今早低開70點，甫開曾倒升88點，見22380點全日高，及後美股期貨和亞太股市跌幅擴大，港股瀉過千點，最多急跌1152點，見21139點，創2016年7月12日以來新低，中午插946點。午後跌幅收窄，曾僅跌321點。恒指收報21709點，跌582點或2.6%，兩日累瀉1554點或6.7%。大市今日下跌股份比例83%，上升股份比例17%。

國企指數報8559點，跌240點或2.7%，創2016年7月8日以來收市新低，連跌第七日。

大市成交額1910.53億元。

即月期指收市跌162點或0.74%，報21841，高水132點。

滬指收市跌0.98%；深成指僅跌0.1%。

亞太股市全線下挫，南韓KOSPI指數觸發熔斷，收市插8.39%。南韓政府今日召開緊急經濟會議，將推出50萬億韓圜金融救濟措施，央行將購買1.5萬億韓圜國債；菲律賓綜合指數曾暴瀉24%，收市跌13.34%；台灣加權指數插5.83%：印尼股市插5.16%；印尼央行公布，調低指標利率25個基點至4.5厘；澳洲股市挫逾3%，澳洲央行宣布減息四分一厘，是本月第二次降息，並首次採取量化寬鬆(QE)。

美國道指期貨亞洲時段曾瀉1013點，最新跌幅約200點。

歐洲股市早段反彈，法國股市升逾2%；意大利股市反彈3%；德國股市升不足1%。

藍籌股方面，友邦(01299)挫5.7%；港交所(00388)挫4%；平保(02318)挫3.8%；國壽(02628)曾瀉13.9%，收市僅跌4.9%；中移動(00941)上午曾插7.4%，中午公布去年少賺9.5%，好過市場預期，收市僅跌1.1%。那邊廂，騰訊(00700)績後普遍獲大行維持正面評級，曾飆4.7%，收市升2.7%，支撐大市。

焦點板塊

內房股：美滙大幅抽升兼升穿一百大關，更創三年高位，令人民幣下挫，加上市場擔心內房債息抽高，一眾內房股捱沽，恒大(03333)插7.7%；融創(01918)跌4.6%；世房(00813)跌4.5%；禹洲(01628)挫6.6%；龍光(03380)跌5.9%；富力(02777)跌10.3%；合景(01813)挫5.2%；旭輝(00884)跌6.7%；中海外(00688)跌4.6%；潤地(01109)跌5.9%。

收息股：全球股債暴瀉，10年期美債息率更重上一厘大關，高息股與十年美債息息差收窄下，股價急瀉。鎊滙走弱，長建(01038)插12.6%；旗下電能實業(00006)去年少賺6.6%，股價插9.5%；港燈(02638)跌1.8%。另外，中電(00002)挫6.4%；領展(00823)挫5.6%；滙賢(87001)插16.8%；置富(00778)挫6.2%；越秀房託(00405)跌6.9%；粵海投資(00270)瀉10.1%。另外，香港寬頻(01310)重創10.2%；香港電訊(06823)挫7.4%；數碼通(00315)挫5.7%。

航空相關股：隔晚美國多隻航空股暴瀉，本港上市的航空相關股亦捱沽。上月旅客周轉量大跌85.1%的南航(01055)，跌6.8%；國航(00753)跌8.6%；東航(00670)跌3.8%；國泰(00293)跌2.5%；中銀租賃(02588)插13.7%；中飛租賃(01848)跌4.6%；北京首都機場(00694)跌6.4%；中航信息(00696)跌3%。

石油相關股：隔晚油價再度大跌，紐約期油一度大跌25.57%，低見20.06美元，石油相關股全線續尋底。中海油(00883)挫6.8%；中石油(00857)降3.5%；中石化(00386)瀉7.5%。油服股方面，中海油服(02883)插9.1%；中石化油服(01033)跌2.9%；海隆(01623)插12.2%；安東(03337)插12.3%；宏華(00196)挫11.8%。

科技股：多股反彈，蘋果突然推出新款MacBookAir及iPad Pro，昨日已開始預購。蘋果供應鏈的瑞聲(02018)彈4.3%；丘鈦(01478)升0.4%。獲看好進入蘋果供應鏈的比亞迪電子(00285)裂口飆25.9%，收市升6.9%；舜宇(02382)彈2.5%。另外，中興(00763)彈半成。不過，鴻海系富智康(02038)先高後挫，收市插8.1%；鴻騰(06088)跌3.5%。科網股方面，金蝶(00268)去年雲服務收入增長54.7%，股價升8.1%；網龍(00777)盈喜，股價升6.8%；日前公布業績的微盟(02013)升9.2%。

焦點股份

中國鐵塔(00788)：券商對業績看法分歧，股價急瀉10.7%，報1.5元，為跌幅最大國指成分股。

普拉達(Prada)(01913)：上年多賺11%，花旗轉軚把評級由「沽售」連升兩級至「買入」，目標價由19元升至24元。股價大彈11.6%。

歐舒丹(00973)：亦獲花旗把評級由「中性」連至「買入」，不過目標價下調33%至13.6元。股價彈11.4%。

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