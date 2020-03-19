即巿股評 港股直擊

全球經濟很大機會步入衰退，由於局部債務危機似乎迫在眉睫，悲觀情緒蓋過一切救市措施，技術熊市之後的恐慌被放大，今日連公用股及傳統收息股包括粵投(00270)、中電(00002)、領展(00823)及本地電訊股等都被拋售，反映市場正接近最恐慌程度，更要綁好安全帶，更差的可能還在後頭。記得中電在08年10月單日暴跌三成三，恒指亦於當月跌至10676，結束慘烈的熊市。

今日在公仔箱向觀眾更新最新看法，恒指可以反覆跌至18200點，即較去年高位30280跌四成，市盈率跌至9倍以下水平，主要是藍籌盈利預測大面積被下調、中美關係或再惡化，以及企業債情況響警號，要密切留意各國及大公司的信用違約掉期(CDS)會否進一步上升。另外，企業應收賬惡化，影響現金流，並不是每間公司有足夠能力應對。

熊市應對策略

一）做好個人壓力測試，是否承受得起近期波幅；熊市最凶險是期間反彈的誘惑，正股博反彈不夠水位走，一貪就輸番轉頭。

二）拒絕沾手垃圾細價股，勿再犯上金融海嘯財富蒸發的覆轍，即死守倍升後爆煲的劣質股，一輪「合供拆配」向下炒財技，最後完全蒸發。建議要有足夠分析員覆蓋，較有往績的公司才作考慮，對估值吸引但勢頭極弱的藍籌股，目前只宜開展月供投資，並準備作兩至三年投資期。

三）不要太認真對待早前大行給予之目標價，疫情發展難測，個別券商分析員來不及反應，部分更可謂後知後覺，股價大跌後才把原先的極高目標價下調，然後仍然維持正面之投資評級。

另外，業績正進入高峰期，切忌心存僥倖「炒業績」並持貨至公布日，只可留意已公布業績股份。

績優股揀維達

今日介紹的維達國際(03331)較早前獲納入北水可以買賣的「港股通」範圍，公司約兩個月前已放榜，純利11.4億元，按年增長75%；期內毛利率增加2.9個百分點至31%，業績公布後盈利預測獲得明顯上調。疫情期間產品銷售強勁，今年業績清晰度高，股價一度抽升，最近遇上大股災，拖累股價明顯回落可視為機會，預測市盈率14倍，較歷史中位數低1.4個標準差。有13個分析員給予評級，11個建議買入/增持，平均目標價約22元，較現價有三成七潛在升幅，15.5元可收集，上望18.5元，跌穿14.5元止蝕。

羅崇博 (杜比)