即巿股評 港股直擊

噚日傳聞中東基金喺香港時間午後瘋狂掟貨，因為要應付大量贖回，乜嘢資產都拋售，油股金無一倖免，除咗美元之外，所以資產價格急瀉。噚日美股喺亞洲時段已跌停，去到正常交易時間，再一次熔斷停市，美股史上五次熔斷停市，四次發生喺呢半個月內，連股神巴菲特都話活咗89年未見過呢啲場面，我等有幸經歷如此大時代，都算今次無憾。

隔晚道指一度跌穿19000點，港股喺夜期時段亦曾跌至21500水平，以為呢個低位今日都會守住，豈料今早港股又因為美股指數期貨掉頭向下而一瀉如注。早段恒指低開70點後，曾因美期上升而倒升88點，當時係因為市場對歐央行表示QE已有所反應。可惜美期未幾而掉頭向下，港股沽盤再現，恒指最多跌1152點，至2016年12月低位，見過半日低位21139點，創2016年7月12日以嚟新低。其後跌幅一度收窄至少於600點，但可惜反彈乏力，中午仍要跌近千點。恒指中午報收21344點，跌946點；國指則報收8366點，跌434點。半日成交額已逾千億，市場要錢唔要貨嘅行為好明顯。

英鎊滙價跌至35年新低，近年喺米字旗國押重注投資嘅長和系，今早全系被質爆，長和(00001)跟長實(01113)收市先派成績表，但投資者已等唔切要沽定貨先。長建(01038)已派成績表，半日股價被質低11%，係表現最差藍籌股，而長和跟長實則分別跌9.1%及8.9%，連電能實業(00006)呢隻公用股都唔放過，半日跌逾6%。

騰訊(00700)派成績表表現不過不失，但盈利增長屬預期下限，本以為開市都冇運行，豈料早段仍曾錄得3%升幅，博業績嘅呢兩日買貨都仲有機會跳車逃生。不過大市沽壓沉重，騰訊終不敵大市沽壓，中午仍要跌近1%，暫時320元支持位仍守得住，長線嚟講騰訊呢啲位再沽落去都無乜意思。

至於阿里巴巴(09988)就慘情啲，由於係第二上市關係，第一身喺美國市場仆直，咁港股呢邊都要跟番估值下調，半日再創上市新低167.6元，中午報收168.8元，半日跌2.4%，招股價當然失守。其他新經濟股同樣不敵大市跌勢，美團(03690)跟小米(01810)齊齊過堂。

目前所有資產價格都急瀉，連避險工具黃金都要插水，失守1500美元，日圓匯價亦走軟，只有美匯指數上到100，人仔當然七算不保，人民幣敏感股航空股本來已因為疫情令業務陷入癱瘓狀態，加埋人仔疲弱，雙重夾擊下，航空股暫時有得震，冇得瞓，呢個板塊暫時唔好博反彈。

油價食咗瀉藥唔識停，隔晚紐油期貨再大跌兩成半，插水去到20.06美元一桶，阿Man早兩日曾於直播節目內表示，千祈咪睇石油股息率高而有錯覺可以撈嚟收息，僅記息即是凶，收息未夠輸價，得不償失。

暫時半日港股似喺21000守得住，不過21000其實唔係乜嘢支持位，或者去到20000點心理關口會有較大支持，加上20000點嘅港股相等於約1倍PB，1倍PB買股係吸引，只可惜暫時市場已進入非理性恐慌拋售階段，再吸引嘅價亦未必吸引倒已流出嘅資金重返市場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)