港股直擊 即巿股評

雖然歐洲及澳洲央行放水推買債計劃，但隔晚油價再度急插，去槓桿影響下，拖累美股道指再插過千點，亞洲股市再度全線捱沽，恒指亦曾大跌逾一千點，創逾三年半新低。

港股低開70點，報22221，早段曾轉升88點，高見22380，但亞洲區內股市急跌，港股升勢不保，一度掉頭大跌1152點，低見21139，創2016年7月12日以來新低，臨近午市跌幅略縮。恒指中午收造21344，跌946點或4.25%；國指中午收造8366，跌434點或4.94%，大市成交1021.44億元。

亞洲區內股市大跌，台灣現插6.2%；韓國大跌8.2%；新加坡瀉4.4%；日本跌1.5%；上證半日也挫2.1%。

道指期貨最新造18921，大跌914點或4.6%，標指及納指分別插4.9%和4.1%

藍籌近乎全軍覆沒。騰訊(00700)業績後大行睇法仍正面，半日跌1%；滙控(00005)跌1%；友邦(01299)挫5.4%；建行(00939)跌1.8%；港交所(00388)插6.3%；長建(01038)上年多賺0.6%，股價反插11%，為表現最差藍籌；藍籌僅瑞聲(02018)造好，中午升1.6%。

焦點板塊

航空相關股：隔晚美國多隻航空股暴瀉，當中美國聯合航空暴跌三成，美國航空大跌兩成半；達美急跌26%；本港上市的航空相關股亦捱沽。上月旅客周轉量大跌85.1%的南航(01055)，半日插12.1%；國航(00753)急跌8.9%；東航(00670)急瀉8.4%；國泰(00293)大跌8.4%；中銀租賃(02588)大跌17.8%；中飛租賃(01848)降4.8%；北京首都機場(00694)大跌9.5%；中航信息(00696)挫4.3%。

石油相關股：隔晚油價再度大跌，紐約期油一度大跌25.57%，低見20.06美元，石油相關股全線下跌。中海油(00883)插7.4%；中石油(00857)降3.9%；中石化(00386)瀉6.1%；油服股亦傷，中海油服(02883)大跌7.5%；中石化油服(01033)降3.9%；海隆(01623)重創17.6%；安東(03337)瀉8.5%；宏華(00196)急挫11.8%。

內房股：美滙大幅抽升兼升穿一百大關，更創三年高位，令人民幣下挫，加上市場擔心內房債息抽高，一眾內房股捱沽。恒大(03333)急跌12.9%；融創(01918)插9.9%；世房(00813)急跌8.9%；禹洲(01628)急跌9.8%；龍光(03380)大跌10.6%；富力(02777)跌11.4%；合景(01813)挫9.6%；旭輝(00884)瀉一成；中海外(00688)跌4.1%；潤地(01109)降7.7%。

焦點股份

金蝶(00268)：逆市升6%，成交有3.5億元。集團上年純利倒退9.6%至3.7億元人民幣，收入則升18.4%至33.3億元人民幣，當中雲服務業務增長54.7%至13.13億元人民幣，佔整體收入39.5%。

普拉達(Prada)(01913)：上年多賺11%，花旗更轉軚睇好，評級由「沽售」連升兩級至「買入」，目標價由19元升至24元。中午大升8.8%。