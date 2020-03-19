港股直擊 重要通告

中國移動(00941)公布，截至去年12月底止全年業續，股東應佔盈利1066.41億元(人民幣‧下同)，按年下跌9.46%。每股盈利5.21元。

中移動派末期息1.723港元，按年增加23.87%，連同中期息1.527港元，全年股息合計每股3.25港元，按年增1.03%。該公司表示，高度重視股東回報，將綜合考慮盈利能力和現金流狀況，保持今年每股派息平穩。

期內，營運收入7459.17億元，按年增長1.23%，其中通訊服務收入6743.92億元，按年增長0.52%。EBITDA為2960億元，按年增長7.4%，EBITDA率為39.7%，按年提升2.3個百分點。

中移動去年移動客戶淨增2521萬戶，達到9.5億戶。手機上網流量按年增長90.3%。移動ARPU為49.1元，保持行業領先。

董事長楊杰在業績報告表示，今年初以來的新型冠狀病毒肺炎疫情對整個社會經濟都產生一定的影響，公司的業務發展也受到衝擊，將努力克服疫情給業務發展和5G建設帶來的影響，同時充分把握此次疫情催生的線上化、智能化、雲化服務等發展機遇，借助5G積極拓展訊息通訊服務行業新空間。通過各方面的努力，力爭實現通訊服務收入保持增長、淨利潤保持穩定、客戶滿意度保持領先的目標。