港股直擊 即巿股評

原先諗住噚日騰訊(00700)出業績，於是就揀定隻騰訊牛(63458)出嚟，諗住小注一下可以偷位開餐，誰不知恒指喺下半場時係咁碌落去，搞到我寫緊【下半Part】時都唔敢手多住，直至下晝2點11分到，見騰訊5分鐘圖SlowSTC(14,3)兩線落到5以下水平，FB都有講「要博呢個位應該都相對穩陣」，當然咁嘅時勢「博唔博就係個人選擇啦」。

更重要嘅係，當時無留意到騰訊正股做緊$340呢個位，而(63458)亦由揀嘅時候有同現價有6%差距，收窄至得返約2.3%差距，最終喺噚日下晝3點半時瓜埋，如果當時再揀隻遠少少，今朝早應該可以收成；但相信企喺隔離睇嘅人，應該比較多。

噚日晏晝喺FB同讀者吹水時，吹咗段純粹靠估嘅嘢出嚟，吹嘅係估噚晚同今日個市會點：歐洲依家(噚日下晝)開市接力跌，美股今晚(噚晚)有機會追跌；至於美股期貨就可能喺今晚(噚晚)出現反彈，因為依家(噚日下書)已經跌得好深。再到第二朝(今日)，日經同澳洲開市無乜事發生，恒指ADR預示再次失靈，恒指扮無嘢又嚟過。對比返噚晚發生過嘅事，美股月內第四次熔斷，道指最終收市跌逾1300點，而今朝我起身時見到新聞話歐洲央行推7500億歐羅買債計劃，道期升300點，that's why今朝我未出門口時仲見到日經係升幾百點。

到我喺巴士時見到恒指做完U盤，報咗開市價22221點，跌70點；再到依家喺公司同同事傾完正經嘢(真係公司嘢呀)之後，再碌番張凳返埋位，就見到恒指跌幅擴大至跌逾600點，我懷疑我再打慢啲隻稿，恒指跌幅呢粒數我又要改啦。

開個恒指牛熊證街貨圖睇，牛證首五層街貨已經被全數收回，呢度夾埋有相當於947張期指，最貼價嘅已經落到去21600至21699點，呢度有相當於6張期指，但再向下望21500至21599點呢度，有相當於361張期指，怕且呢難逃一死。

仲記得之前有講過嘅恒指界內證(47708)嗎？應該係星期一(16日)嘅事，呢隻界內證嘅上限價22900點，下限價19900點，中間價21400點，同恒指現價比，仲有200點就到中間價。就當星期一買，當時證價$0.35，依家見$0.48，賺幅有37.1%，睇嚟呢個實驗都幾成功。

依家10點28分，恒指跌幅已經進一步擴大至跌逾700點，如果覺得大市仲會繼續向下，目標21000點或再低啲嘅話，恒指界內證(47821)，上限價24000點，下限價18000點，中間價20500點，小注一試。(跌夠800啦，交稿啦)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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