港股直擊 即巿股評

油價再次暴瀉，再度觸發市場恐慌，隔晚美股一度跌停，但今早亞洲時段歐洲央行宣布7500億歐元資產購買方案後，亞洲股市普遍高開，港股昨日插971點後，今早亦有望跟區內股市喘穩。

受油價暴跌影響，道指低開逾千點後，最多急插2319點，報18917點，標指曾瀉7%，觸發熔斷機制停市15分鐘，為上周一(9日)以來第四次跌停，但尾市因市場預計國會參議院將通過抗疫法案，道指最終只跌1338點或6.30%，收報19898點，未能守住兩萬點大關，標指跌5.18%，收報2398點。納指挫4.70%，收報6989點，失守7000點關。

油價大瀉，油股跟隨急跌，雪佛龍收市挫逾22%，為表現最差的道指成分股；埃克森美孚都回落10%，傳波音正在尋求聯邦政府對航空業提供至少600億美元緩助，股價一度跌穿一百美元大關，收市大跌17.9%，今年累插68.5%；抗疫股ZOOM逆市飆6.9%；BioNTech爆升38%；吉利德抽升6.6%。

歐洲央行今早宣布7500億歐元應對新冠病毒大流行的資產購買計劃，並將考慮修改量化寬松的限制。受消息推動，道指期貨亞洲時段倒升，最新造20112，升259點或1.3%；標普及納指期貨分別升1.3%和1.14%；連德國DAX期貨也飆2%。

此外，亞洲股市大致造好，澳洲悉尼指數現升0.5%；日經225指數揚1.6%；韓國股市今早曾經2.2%，惟現轉跌0.6%。

國際油價三連跌，紐約期油狂瀉24%，收市下滑至每桶20.37美元，創逾18年新低，險守20美元心理關；布蘭特期油亦插13%，每桶收報24.88美元。紐油今早亞洲時段最新反彈一成。

市場憂慮新冠肺炎疫情失控，紐約4月期金收市跌47.9美元或3.1%，每盎斯報1477.90美元，是去年12月以來最低水平。5月期銀收市跌72.3美仙或5.8%，每盎斯報11.772元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報44.41元，跌0.14元；騰訊(00700)ADR收報328.29元，跌5.7元；阿里巴巴(09988)ADR收報174.7元，升1.7元；國壽(02628)ADR收報13.46元，跌0.06元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報6.61元，跌0.26元；中石油(00857)ADR收報2.22元，跌0.09元；中石化(00386)ADR收報3.45元，降0.01元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報48.62元，跌0.18元；聯通(00762)ADR收報4.25元，升0.25元；中電信(00728)ADR收報2.15元，微跌0.03元。

ADR港股比例指數報22091，較周三恒指收市跌200點或0.91%。

焦點股份

騰訊(00700)：去年純利增長19%至933.1億元人民幣，其中第四季業績稍遜市場預期。若按非國際財務報告準則，第四季純利增29%至254.84億元人民幣；全年則上升22%至943.51億元人民幣，符合市場預期。

長建(01038)：去年股東應佔溢利105.06億元，按年增長0.6%，每股盈利4.17元。若撇除外幣折算的負面影響，股東應佔溢利增長6%。長建派發末期息1.78元，按年增長1.71%，連同已派發的中期息0.68元，全年合共派息2.46元，按年上升1.23%，是長建自1996年上市23年來股息連年增長。

普拉達(Prada)(01913)：截至去年12月底止年度盈利為2.56億元歐羅，按年增長24.51%，每股盈利0.1元；派末期息0.02元，當中零售銷售淨額按當前滙率計增加4.1%，按固定滙率計則增加1.5%。

新秀麗(01910)：上年股東應佔溢利1.33億元美元，按年下跌44.02%，每股盈利9.3美仙，不派息；銷售淨額36.39億美元，按年下跌4.17%。

六福(00590)：截至今年2月底止的兩個月，因應新型冠狀病毒疫情嚴峻，內地大規模封城，訪港澳旅客人數大幅下滑，整體同店銷售下跌49.9%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別下跌45%及54.9%。

網龍(00777)：料去年盈利大增，因銷售額的穩健增長，以及執行增長戰略方面取得積極進展。

業績：長和(00001)、煤氣(00003)、中移動(00941)、長實(01113)、京信(02342)及中信証券(06030)將於今日公布業績。