即巿股評 港股直擊

港股繼續「過山車」行情，美國周二(17日)公布計劃推出1萬億美元的刺激經濟方案，華爾街三大指數反彈逾半成，惟道指期貨昨天再度跳水，拖累早市曾上漲的恒指午後急轉直下，最多瀉近1100點，收報22291點，重挫971點(4.18%)，單日波幅1257點。

港股今年以來表現差勁有目共睹，恒指累插20.9%，同期中華煤氣(00003)僅跌4.5%，中電(00002)下滑8.9%，電能(00006)及長建(01038)分別回落11.4%和19.8%，港燈(02638)更逆市錄得約1.3%升幅的佳績，公用股明顯較「硬淨」。

市況風高浪急時，公用股一般跑贏恒指，原因是其業務受經濟周期的影響相對低。「兩電一煤」是本地公司，並為市民提供日常「必需品」，經濟轉弱時電力及煤氣的需求或會下降，但與金融及零售業等受到的直接衝擊相比，不可同日而語。電能藉港燈聚焦香港，在英國、澳洲、內地、荷蘭、葡萄牙、紐西蘭、泰國、加拿大、美國經營能源相關項目；長建除了持有電能，更在全球拓展能源基建、交通基建、水處理等業務。簡言之，公用服務收入比較穩定，加上有強勁現金流，息率稍高，因此被視作防守類資產。

以港燈為例，儘管香港自去年6月起爆發社會事件打擊多個行業，惟其各項營運指標仍一如既往表現平穩。全年收入107.39億元，按年微跌7.5%；綜合溢利則減少23.7%，至23.27億元，主要是新《管制計劃協議》生效，准許利潤回報率大幅下調20%，分派金額亦相應下挫約20%，每單位全年分派降至32.03仙(2018年為40.04仙)，即使如此，以昨天收市價7.78元計，其股息率仍超過4厘，與中電相若。

值得留意的是，港燈按《管制計劃協議》截至2033年前准許利潤回報率訂於8%水平，未來10餘年業績相信具穩定性及可預測性。

電能和長建同於昨天派發2019年成績表，電能全年派息維持在2.8元，長建則增1%，至2.46元，掛牌23年來每年都增加派息，兩者股息率均達5.5%。煤氣今天(19日)放榜，其派送未及上述「同業」慷慨，但2009年起10送1紅股從未間斷，可當作另類回饋，而煤氣股息率也有約2.3厘。

新冠肺炎疫情蔓延，各國央行齊齊減息且大事放水撐經濟，預料全球利率將持續低企，債息亦下滑，被視為無風險資產的美國10年期國債孳息率只剩約1厘。

附【圖】所見，本港公用股股息率與美國10年期債息的溢價在年初已擴闊到3.4厘左右，為過去20年以來最大差距，也遠高於歷史平均值的1.4厘，意味對「好息」之徒而言，公用股似乎較美債更具吸引力，尤其是目前環球利率有減無加，公用股普遍又錄得若干幅度調整，可考慮分段收集。

信報投資研究部

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