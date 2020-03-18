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【北水手影】淨流入近58億 吸內銀騰訊

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港股低開240點，開市後曾彈161點，見23425全日高，隨後好淡爭持，午後美期相繼跌停，恒指曾瀉1096點，見22167，創2017年1月4日以來新低，尾市跌幅收窄，恒指收報22291點，大跌971點或4.18%。

北水淨流入由上日98.71億元，降至57.92億元，連續第18個交易日呈淨入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，建行(00939)有16.91億元淨入；工行(01398)有7.74億元淨入。

其他藍籌股方面，中石化(00386)有1.43億元淨入；神華(01088)有3040萬元淨入。

科技股方面，收市後公布業績的騰訊(00700)有6.88億元淨入；舜宇(02382)有1.65億元淨入；中興通訊(00763)有7131萬元淨入。

相反，小米(01810)有9884萬元淨走；美團(03690)有6091萬元淨走；中芯(00981)有3560萬元淨走。

內房萬科(02202)和融創(01918)分別有2.31億元和1.46億元淨入。

另外，藥明生物(02269)有7379萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、工行、融創、舜宇、美團、平保、小米、中芯及神華。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中興、舜宇、美團、融創、中芯、萬科、中石化、藥明生物及小米。

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