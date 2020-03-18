重要通告 港股直擊

騰訊(00700)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利933.1億元(人民幣．下同)，按年增長18.54%。每股基本盈利9.856元，派末期息每股1.2港元，較前一年同期1港元增兩成。

期內，收入3772.89億元，按年增長20.66%。以非國際財務報告準則計，騰訊去年盈利943.51億元，按年增21.79%。

單計第四季，騰訊錄得純利215.82億元，按年增51.68%。收入1057.67億元，按年增24.58%。

去年，騰訊增值服務業務收入按年增長13%，至2000億元。網絡遊戲收入增長10%，至1147億元。該項增長主要受惠於國內智能手機遊戲的收入貢獻及海外遊戲的貢獻增加，惟部分被個人電腦客戶端遊戲的收入下降所抵消。社交網絡收入則上升17%，至852.81億元，主要反映直播服務及視頻流媒體訂購等數字內容服務的收入增長。

金融科技及企業服務業務方面，去年收入按年增長39%，至1014億元。騰訊表示，主要受商業支付因日活躍用戶數及人均交易筆數的增加而帶來的收入增長所推動；雲服務帶來的收入增加亦推動年度收入增長。

騰訊去年網絡廣告業務收入按年增長18%，至683.77億元。社交及其他廣告收入增長33%，至528.97億元。該項增長主要反映微信廣告庫存及曝光量的增加帶來更多廣告收入，以及移動廣告聯盟因流量及廣告視頻化增加帶來的收入貢獻。媒體廣告收入下降15%，至154.8億元。集團稱，出現下降主要由於排播時間的不確定性、挑戰性的宏觀環境，以及去年沒有世界盃的帶動而導致包括騰訊視頻及騰訊新聞在內的媒體平台的廣告收入下跌。

截至去年底，微信及WeChat合併月活躍賬戶數達11.65億，按年增長6.12%；而QQ智能終端月活躍賬戶數按年下跌7.55%，至6.47億。

展望未來，騰訊致力通過通訊產品為用戶的日常生活提供更多便利，進一步釋放小程序的潛力，並通過科技創新為用戶帶來新的社交體驗；亦將致力加深在國內遊戲行業的領軍地位，加強海外拓展，推出面向全球的精品遊戲；同時將致力擴大支付的使用場景，為用戶提供更多金融科技產品及服務，並持續提升基礎能力及平台的穩定性。

另外，騰訊在業績公告中提到，今年面對新型冠狀病毒疫情的挑戰，對全球經濟影響深遠。就有關疫情爆發，集團已評估並初步得出結論，於去年底直至今日的財務狀況不會受到重大影響，將繼續關注疫情的情況，並積極應對其對集團營運及財務狀況造成的影響。

團隊將不遺餘力地持續提升技術實力及產品，向公眾更新有關疫情的權威訊息及資料，並向醫療服務機構、企業及教育機構等提供遠程辦公及協同工具。此外，騰訊與鍾南山院士合作，為其針對新型冠狀病毒的研究提供資金支持，並利用公司的AI醫學影像技術能力，助力開發新型冠狀病毒的快速測試技術。