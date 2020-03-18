重要通告 港股直擊

長江基建(01038)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利105.06億元，按年增長0.6%，每股盈利4.17元。若撇除外幣折算的負面影響，股東應佔溢利增長6%。

長建派發末期息1.78元，按年增長1.71%，連同已派發的中期息0.68元，全年合共派息2.46元，按年上升1.23%，是長建自1996年上市23年來股息連年增長。

期內，營業額361.25億元，按年下跌4.74%。

英國業務的溢利貢獻46.3億元，按年減少12%。有關跌幅乃歸因於UK Power Networks若干非現金收入自去年起不再納入賬目，令盈利錄得下跌；以及英鎊兌港元滙率較去年疲弱。若撇除上述因素，英國業務的溢利貢獻將按年增長約8%。

澳洲業務的溢利貢獻為20.83億元，按年升1%，業績受澳元疲弱的影響。以當地貨幣計算，溢利貢獻則增長7%。歐洲大陸業務的純利為7.85億元，下跌10%，以當地貨幣計算，溢利貢獻按年減少4%。

截至去年底，長建持有現金超過120億元，負債淨額對總資本淨額比率為13.5%。集團已就應對環球市場的各種不明朗因素作充分準備，並將積極尋求擴展機遇。

主席李澤鉅在業績報告中表示，踏入2020年，全球貿易關係張力持續、政治動盪、自然災害及傳染病帶來的威脅迫在眉睫，宏觀經濟環境依然充滿挑戰。對長建而言，尤其重大的挑戰乃旗下多項受規管業務將於2020年及未來數年展

開新規管期。預期環球超低利率及監管機構取態強硬將引致准許回報下調，收益遞減。

在業務發展及開拓方面，長建將繼續研究可為旗下投資組合增值的收購機遇。集團策略放眼於涉及龐大資本的大型收購。憑藉豐富的經驗和專業知識，長建對結構複雜的交易別具優勢，亦精於融合新項目於既有業務組合，促成協同效應。同時，長建可夥拍同為長江集團成員之長江實業及電能實業進行收購，此靈活性進一步強化集團的策略性優勢。

李澤鉅表示，長建一貫的理念是在持續增加收益及維持理想負債水平之間力求平衡，未來亦將奉行此方針。在探索新擴展機遇時，集團將貫徹嚴格投資原則，於收購過程中不會抱有志在必得的心態。展望未來，長建旗下優質資產之珍貴價值，於動盪及低息環境下將更能彰顯。