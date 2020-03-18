港股直擊 即巿股評

憧憬美國派錢等財政政策救市，隔晚美股勁彈過千點，但市場仍恐懼歐美新冠肺炎疫情，加上美期亞洲下午時段跌停，拖累恒指曾插過千點，創逾三年以來最低。

恒指今早低開240點，報23023，大市曾止跌回升，最多曾彈161點，高見23425，隨後好淡爭持，午後美期相繼跌停，大市跌幅擴大，一度大跌1096點，低見22167，創2017年1月4日以來新低，但尾市跌幅收窄，最終恒指收報22291點，大跌971點或4.18%，國企指數收造8800，插415點或4.51%，大市成交額1660.89億元。

整體大市上升比率18%，下跌比率高達82%。

即月期指插1013點或4.4%，報22006，低水286點，成交16.34萬張。

美國總統特朗普政府宣布部分美國人應獲得1000美元，以緩和因疫情帶來的經濟衝擊。另外，有報道稱，白宮政府尋求推出總值8500億美元的刺激經濟措施。消息稱，救經濟措施規模或加碼至1萬億美元。

不過，美國三大期貨跌停，道指期貨插833點或4%，造20026；標指及納指期貨分別瀉3.7%和4.5%。

藍籌僅今日公布業績的電能(00006)無升跌，餘下全線下挫。祈耀年「坐正」CEO的滙控(00005)， 今早曾升逾3%，收市跌0.9%；友邦(01299)插5.2%；工行(01398)跌1.9%；建行(00939)挫3.2%；平保(02318)降3.4%。

焦點板塊

科技股：今日公布業績的騰訊(00700)，全日挫4.5%；阿里巴巴(09988)挫5.6%；美團(03690)瀉8%；小米(01810)降4.2%；金山軟件(03888)插6.7%；網龍(00777)急瀉9%；美圖(01357)大跌8%；心動(02400)急降7.7%。

手機股：舜宇(02382)遭多間大行降目標價，全日急瀉11.9%，為包尾藍籌；瑞聲(02018)亦急降8.7%；丘鈦(01478)大跌9.3%；通達(00698)上年盈利倒退兩成六，派息大降94%，收市大插19.2%；比亞迪電子(00285)急跌8.4%。

逆向ETF：港股再度大跌，逆向ETF受追捧，兩倍逆向的南方恒指(07500)飆9.3%；逆向的南方恒指(07300)亦升4.5%；兩倍逆向的南方國指(07588)急揚10%；另外兩倍納指逆向華夏納一百(07522)及二倍南方納指(07568)則分別大升12.3%和11.4%。

焦點股份

中國鐵塔(00788)：中午公布去年淨利潤增長97%，比市場預期勁，全日逆市靠穩，收市造1.68元，無升跌，已是表現最佳國指成分股，成交有19.6億元。

神州租車(00699)：收市抽升7.6%。集團去年經調整EBITDA增長6.4%至34.64億元，創歷史新高；經調整EBITDA比率增加1.4個百分點至62.3%，創年度業績新高。

山東高速金融(00412)：收市急升8.5%，成交高達22.2億元，全日錄多宗大手成交。昊天發展(00474)日前公布，以約8.08億元出售山東高速金融約11.59%股權。