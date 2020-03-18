即巿股評 港股直擊

市場的確有效反映預期，但同時人總是容易作出非理性行為，「熊市」就係咁「自我實現」，所以我最近不斷強調要以熊市心態對待大市，按標準熊市跌幅，恒指可以跌至18200點，而最凶險是期間反彈的誘惑，一貪就輸番轉頭。

不過相比金融海嘯，目前對散戶的殺傷力依然很細，07年雞犬皆升，全民皆股，滿手之前狂升的垃圾股，股災之後還要「合供拆配」，最後完全蒸發。前車可鑑，不少老股民已學精，知道有哪些股係絕不可碰，有足夠分析員Cover先至可以望多幾眼，這個當然要借助好似EJFQ系統才可看通全局，理性分析，避免「選擇性接收」。

說回大市，市場其實已出現不少價值股，但畢竟全球疫情難測，公司一定要經得起壓力測試，即假設疫情拖到一定時間，公司的經營現金流等能否承受，所以純看預測PE並不足夠，因為分析員來不及反應，部分更是後知後覺，股價大跌後才把原先的極高目標價下調，然後仍然維持正面評級，死未？！

預測市賬率(PB)當然有用，但只限作一旦被私有化的參考。綜合而言，有相對行業地位甚至護城河、具長期往績、財政狀況良好、受油價大跌衝擊較細的公司，比較有機會捱過這關。當然一般投資者未必得到Altman Z score這類評估倒閉風險的數字，但EJFQ系統的F-SCORE、再配合「淨負債權益比率」及「股價與每股現金流比率」等，要找熊市唔死得人嘅股票仍是有方法的。

黃金現水平開始有吸引力，主要係揸金幾近零成本，最近急跌是因為與工業相關的貴金屬如鈀、白金大跌，不得不把傳統避險的黃金拉下來。美國狂印銀紙救國，美元地位值得再深思，黃金經歷幾十年多場金融危機仍屹立不倒，我會再綜合更多真正專家分析，找出一個更值博的進場點，否則仍是分段收集黃金ETF。

羅崇博 （杜比）