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今日 14:43 港股直擊 即巿股評

恒指瀉逾800點 創超過三年新低

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美股三大指數期貨本港時間下午跌幅觸及交易限制，港股隨即急挫，創2017年1月初以來新低。截至下午約2時41分，恒指報22455點，跌808點或3.5%，大市成交額1114.97億元。

國企指數報8873點，跌343點或3.7%。

A股午後亦倒跌，滬指挫1.2%；深成指跌0.86%。

藍籌股方面，舜宇(02382)插10.4%；瑞聲(02018)挫8.5%。

恒生(00011)倒跌0.2%；滙控(00005)倒跌1.2%。

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