即巿股評 港股直擊

美國聯儲局二度緊急減息，將利率減至0至0.25厘，美股亦未能止瀉，輪到侵侵出招表示將推1萬億美元救市財政政策，美股隔晚止跌回升，反彈逾千點。可惜收市後財長話美股有需要時可縮短交易時間，佢咁講一講又嚇親市場，道指期貨喺亞洲時段又回復跌勢，暫時道期跌近千點，拖累港股無力反彈。

恒指早段隨道指走低而低開240點，開市一度跌297點，見半日低位22966點。不過A股做好，港股亦拗腰跟住上，一度升161點，見23425點，半日收市前升幅收窄。中午恒指僅升17點，報收23281點；國指則跌4點，報9211點。

重磅藍籌股以大笨象(00005)表現較突出，CEO個位終於由祈耀年坐正，公司唔再群龍無首，刺激股價反彈2.8%。其他本地銀行股亦齊齊反彈，恒生(00011)嚟到呢啲位現吸引力，股價半日彈4%。不過銀行股面對息差收窄壓力，中線前景唔會好，呢下反彈追貨亦未必好事。

至於其他重磅藍籌股，以舜宇(02382)半日跌近5%表現最差，雖然暫時公司出貨量仍維持到未算走樣，但大行相繼調低其目標價，難免仍有沽壓。而其他重磅股則個別發展，內銀及內房股反彈，科網及電訊股則較弱，聯通(00762)半日跌3.7%。

將於今日派成績表嘅騰訊(00700)，派成績表前有沽壓，半日跌0.5%，或者要等業績公布有驚喜，股價先有本事再反彈，總之股價守得到340元都仲有機會再反彈。至於其他科網股個別發展，基金減磅為應付贖回，重磅阿里巴巴(09988)沽壓未除，半日仍要跌1.1%。已公布業績嘅閱文(00772)業績較預期理想，半日急升近14%；而騰訊有股份嘅微盟(02013)成功扭虧為盈，半日股價亦彈8.2%。

半日表現最醒神係物管股，之前阿Man睇好嘅雅生活(03319)，半日多賺53.64%，除咗末期息仲派特別股息，股價半日升近8%，股價重上30元。其他物管股普遍反彈超過4%，而升近一成嘅物管股亦唔少。幾時都話物管股喺疫情市中抗跌力較強，有貨未走可以放心繼續坐。

雖然港股暫時企穩咗二萬三大關，但喺環球股市，尤其美股仍然持續大幅波動，港股暫時仍難言靠穩。一旦美股再出現大幅下跌，港股仍有再度向下隱憂，即使港股現價已跌至吸引水平，但仍要視乎疫情發展如何，暫時都只可以小量吸納優質股，投資組合內都係以現金佔大比重較合適。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)