港股直擊 即巿股評

美國擬加大刺激經濟方案，並打算向國民派錢，隔晚美股反彈，內地股市今早亦造好，不過美股期貨亞洲時段回吐，港股今早表現續反覆。

恒指低開240點，甫開曾挫297點，見22966點半日低，之後拗腰，曾升161點，見23425點半日高，半日收市前回落。恒指中午收報23281點，升17點或0.1%，大市成交額636.04億元。

國企指數報9211點，跌4點或0.1%。

滬指半日升1.26%；深成指彈2.66%。

美國道指期貨最新跌619點，20241。

藍籌股方面，工行(01398)和建行(00939)升1.8%；碧桂園(02007)彈2.8%。相反，舜宇(02382)被大行降目標價，中午挫4.9%，為包尾藍籌；聯通(00762)跌3.7%。

焦點板塊

港銀股：今早全線回穩，恒生(00011)彈4%；祈耀年「坐正」CEO的滙控(00005)彈2.8%；大新金融(00440)升3.3%；東亞(00023)升1.2%；中銀香港(02388)升0.7%。

科網股：今日公布業績的龍頭騰訊(00700)半日跌0.5%；旗下閱文(00772)去年多賺兩成，半日彈升13.9%；騰訊持股的微盟(02013)去年轉賺，半日升8.2%。另外，美團(03690)升1.3%；今日放榜的金蝶(00268)升3.7%；神州租車(00699)去年經調整EBITDA創新高，半日彈8%。相反，阿里(09988)跌1.1%。

物管股：今早反彈，當中雅生活(03319)去多賺53.64%，每股末期連特別息共派45分人民幣，股價半日飆7.9%領漲。另外，中海物業(02669)彈9.9%；佳兆業美好(02168)升8.3%；半新股興業物聯(09916)彈9.6%；永升生活(01995)升7.2%；新城悅(01755)升5.9%；奧園健康(03662)升4.7%；保利物業(06049)升4.5%；今日公布業績的碧桂園服務(06098)升4.3%。

焦點股份

萬科企業(02202)：績後創逾一年低，半日跌3.7%，其A股跌3.88%。集團去年淨利潤增長15.1%，每股末期息按年少2.3%。富瑞把萬科H評級下調至「跑輸大市」，並調降目標價29%至22.96元；瑞信亦把萬科H評級下調至「中性」。

澳優(01717)：半日升6.7%。集團去年盈利8.78億元人民幣，按年增長38.31%，每股派末期息22港仙。

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